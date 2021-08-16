AIT處長孫曉雅拜會 蘇揆：台灣朋友多多要有自信

行政院長蘇貞昌今接見美國在台協會台北辦事處(AIT/T)新任處長孫曉雅，並表示，期待台美合作夥伴關係在現有良好基礎上更上一層樓。

蘇貞昌指出，蔡英文總統上任以來，台美關係在經貿、安全等各層面皆取得實質進展，特別感謝美國今年6月間在我國疫苗到貨延遲造成短缺之際，慷慨捐贈我國250萬劑疫苗，讓我國民眾明確感受到，美國做為台灣的忠實朋友，會在我們有需要的時候出手相助。

蘇貞昌下午訪視溪州聚落家屋前受訪提到，孫曉雅大學畢業就來台灣，對台灣非常瞭解，並代表美國總統拜登、美國政府及各界，表示對台灣的堅定支持，並對兩國之間進一步發展經濟、貿易往來合作，甚至對台灣防疫成績非常肯定，也會持續支持台灣加入WHO、WHA國際組織。

蘇貞昌說，他相信交朋友是互相的，台灣、美國之間是最大的貿易伙伴，彼此合作，又對民主、自由的價值是一致的，「德不孤，必有鄰」；AIT新任處長來訪，更看出台灣經過大家的努力，朋友多多，「我們要有自信，同時要做得更好。」

孫曉雅感謝蘇貞昌溫暖的歡迎與問候，表示非常高興及榮幸以美國在台協會處長的身分回到台灣，親身體會今日的台灣，對比1990年代初期首度派台，近30年來的進展，成就非凡。

孫曉雅重申對推展台美關係的承諾，台美共享自由民主價值，期待台美在各領域持續合作，為更好的台美關係向前邁進。

蘇貞昌會後致贈孫曉雅具有台灣意象、寓含「好事會發生」的「好柿會花生」飾品組，希望未來台美關係會一直好事連連發生。外交部長吳釗燮、行政院政務委員兼發言人羅秉成、政務委員黃致達等亦陪同與會。