國民黨代表今首登記 新北黨部：青年參選更甚以往逾三成
國民黨黨代表選舉今日登記，新北市黨部指出，這一屆有許多長者放棄連任，希望能有更多新血能進入，而今天第一天確實滿多青年登記，比例有2成5至3成多。新北的青年黨代表參選人們也都說，黨內選舉與一般選舉不同，將會更努力耕耘，以爭取黨員認同。
國民黨今明兩天辦理黨職選舉登記，包含黨主席及各縣市黨代表，其中黨代表為各縣市依照行政區劃分由黨員直選出多位黨代表，可在每年全國黨代表大會針對重要黨務行使權力。
新北市黨部總幹事李彥圻指出，這次參選人數沒有什麼太大波動，不過倒是有世代交替的現象，許多年長幹部皆不續任，期望給年輕人更多機會，而今天第一天登記，確實年輕人登記比例也很高，大概超過三成是青年參選人。
李彥圻認為，目前民進黨執政不力，加上國民黨碰到世代交替潮流，讓更多年輕人願意入黨，甚至是參選黨職幹部，未來也希望能幫助更多沒家世背景的優秀青年出來從政，這是他們現階段最重要的努力方向。
競選連任的新北青年黨代表潘德翰指出，這一屆全國各區參選情況都不太一樣，有些地區會同額競選或不足額，有些地區則超額，其中板橋較為特別，很重地方派系，所以競選相當較困難，且黨內競選方式與一般選舉不同，需要更努力從陸戰空戰雙管齊下。新參選的新北學生黨代表甯惟軒指出，像他參選的汐止一帶就出現超額情形，而這次參選強撞疫情有好有壞，壞處是無法親自拜訪黨員深談，好處則是年輕人較擅長空戰，可以有所發揮。
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