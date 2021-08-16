民眾黨發政黨首本永續報告書 「不可能成為一人政黨」

呼應聯合國倡議，台灣民眾黨今發布年度永續報告書，比照企業公開環境、社會、治理的績效指標資訊，成為台灣政黨史上首例。民眾黨也宣示，永遠會以民眾為本，不可能成為集權的「一人政黨」，比起其他政黨，民眾黨更重視財政紀律、環境永續、世代正義，「對土地與環境的責任，不是四年一任屆期就結束」。

民眾黨秘書長謝立功指出，我國金管會要求食品、化工、金融保險業及資本額超過50億元的上市櫃公司，每年需提出企業永續報告書，但尚未有政黨自主撰寫並發布，民眾黨樂於成為以政黨名義發布永續報告書的首例，永續報告書涵蓋政黨治理、國家治理、人力資源及環境績效等面向，「勇於面對自己、檢視績效，才能不斷地進步與持續地進化」。

民眾黨團主任陳琬惠指出，去年台灣至少有601家企業公布永續報告書，政黨也可藉由相同的理念模式來展現與提升其經營績效，相信民眾黨發表國內第一本政黨永續報告書，對台灣民主政治與政黨發展具有指標性意義。

民眾黨立委蔡壁如則說，很多人說她是柯文哲的血滴子，但這兩年來走進地方，跟很多地方團體互動，其實比較像是民眾使命必達的血滴子，只有繼續跟民眾站在一起，才是政黨永續發展的重要關鍵。