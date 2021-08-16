【重磅快評】少開接種站、多忍耐 指揮官都在忙啥事？

國內疫苗打到見底，雙北13日起就無疫苗可施打，台北市副市長蔡炳坤在臉書提到，年輕族群遲遲打不到第一劑疫苗，恐與年長世代造成對立。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不思加快採購疫苗，反而建議新北市可以少開接種站，同時也呼籲年輕人與長者多忍耐，好像我們已經打很多疫苗，不必再拚覆蓋率了，世代對立也沒他的事，但實情是這樣嗎？

指揮中心本月15日的統計，台灣至少施打一劑新冠肺炎疫苗者逾980萬人，人口涵蓋率約39%、劑次人口比約41.81%，但已施打2劑者僅64.9萬人，人口涵蓋率約為2.76%；由於疫苗採購進度遲緩，各地疫苗都已打到見底，雙北表示13日起就無疫苗可打，將出現接種站長達10日的空窗期，陳時中提出的解方竟是建議新北可以少開一點接種站。如果對照新加坡的例子，那真是令人汗顏。

新加坡人口570萬人，去年底啟動疫苗接種計畫，至今已讓79%的新加坡國民接種第 一劑，70%的人口完整接種兩劑，覆蓋率高出台灣甚多。但新加坡政府並沒有因此鬆懈，為了繼續提高疫苗覆蓋率，決定擴大施打，不管是不是新加坡公民，只要住在新加坡，不需預約都可以到境內26個疫苗施打中心直接注射。

七月中旬，當時我國打第一劑疫苗的覆蓋率僅為15.9％，中央流行疫情指揮中心信心不足，為了美化數字，宣布接下來將採用「劑次人口比」來計算全人口的疫苗覆蓋率，硬是把15.9%的覆蓋率拉抬到16.27％，並說若按當時接種的速度，一定可以達到蔡英文總統宣示7月底達25％覆蓋率的目標。

當時指揮中心以「全世界沒有人這樣算」的劑次人口比美化覆蓋率，其實是怕達不到蔡總統宣示的目標，只好使出「偷吃步」，還好各地都很認真在催打疫苗，7月24日注射疫苗人口涵蓋率已達26%，算是提前達標，也證明只要疫苗足夠，其實指揮中心不必想出「劑次人口比」也能達標。

期間還傳出，中央嫌地方疫苗打太慢，揚言收回即將屆期的7萬多劑莫德納疫苗，統一配發第七類造冊人員接種，但後來證明，地方接種效率根本毋須中央操心，地方的疫苗一劑也沒有逾期。事實上，中央配發到地方的苗疫，生吃都不夠，那有可能曬乾？

最近各地都面臨無疫苗可打的情況，覆蓋率仍低的情況下，指揮中心不能未雨綢繆買到足夠、民眾想打的疫苗，已經很糟糕了，指揮官陳時中反而要地方減少接種站，年輕族群打不到第一劑疫苗，恐與年長世代造成對立，陳時中要大家多忍耐。陳時中似乎忘了，買疫苗是他的事，特權疫苗才是民怨所在，地方疫苗打快打慢，他都有話說，民眾倒要問問，那你指揮官到底都在忙些什麼事？