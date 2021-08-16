藍白能否合作 2022選舉是試金石

2024藍白合到底能不能合？「藍白不是不能合」，民眾黨秘書長謝立功16日受訪時說，不論與誰合，必須以台灣民眾的利益為依歸；不過，即使藍白雙方都有為民眾謀福祉的共識，但在意識型態上，是否會形成障礙？他坦言，民眾黨堅持不操作統獨對立，只要這一點有共識，藍白合仍有機會；而2022會是合作重要試金石。

藍白合不無可能

最近為了5倍券逆變成消費券，過去原為偏綠學者的台灣民意基金會董事長游盈隆，在臉書上直指，蔡政府在日常決策上，民意並非決策的重要因素。

謝立功回應說，蔡政府的決策作為，包括疫苗採購過程、5倍券一開始的決策，都令人感到過於「鴨霸」，但國民黨的監督又顯得軟弱無力，民眾黨雖不是最大在野黨，但期許是最強在野黨，即使立法院只有5名立委，仍發揮了極強的監督戰力。他期望在野力量能有更大的結合，才能對執政黨有更大的監督壓力。

黨意不能凌駕民意

「如今民進黨的黨意凌駕了民意」，謝立功相信民進黨內仍有講求理性及貼近民意的立委，但在公開「3+11會議記錄」的表決上，仍然依黨意投票支持不公開，民進黨在野與在朝的言行完全可以顛倒相反，這是民眾很難以接受的事。

不過，對於2024是否能夠藍白合，他仍延續柯文哲之前的說法，藍、綠及無黨籍，白都可以合。目前離2024尚有一段時間，重點仍要看2022是否有些合作機會。不論藍白或其他在野力量，在國會上，於民眾有益的公共議題，可以逐漸擴大合作，建立共識；在2022地方選舉，也期望共同推出優秀人選。

不操弄統獨對立

16日代表柯文哲提出「台灣民眾黨年度永續報告書」的謝立功說，台灣民眾黨的黨名冠有「台灣」二字，就是在施政上要以科學、理性的方式為台灣民眾謀求最大福祉，絕不以統獨為訴求；有些政黨到了選舉時就以欺騙方式操弄統獨對立以鞏固自己的基本盤，這是很不負責任的作法。

因此，彼此只要不在意識型態作文章，未來藍白或綠白都有可能合作。他並透露，2022縣市長及議員選舉，民眾黨也會推派優秀的人選。不論是縣市長或縣市議員，或許可以是彼此能否合作的重要時點。

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