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否認挺朱立倫！洪秀柱：從未委託任何人支持任何黨主席參選人

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片

國民黨前主席朱立倫今天找過去挺前主席洪秀柱的國民黨前副主席陳鎮湘上將陪同登記參選黨主席，引發「破除換柱」、「朱洪結盟」聯想。洪秀柱稍早發出聲明強調，「此報導與事實不符」，她不會介入或表態支持特定參選人，也從未派遣、委託任何個人或團體作為代表以支持任何黨主席參選人，特此澄清。

洪秀柱辦公室指出，針對媒體新聞標題指稱「破除換柱＋朱連同盟！朱立倫搶頭香登記參選主席！連勝文、洪秀柱陣營派代表陪同」，此報導與事實不符，她關心黨主席選舉，但不會介入或表態。

洪辦表示，洪秀柱日前赴陸參加兩岸青年交流發展論壇，返台至今尚在檢疫隔離當中，俟隔離結束後，洪秀柱將詳予說明對此次黨主席選舉的看法，期待所有候選人為黨的團結，秉持君子之爭的態度參與選舉。

洪秀柱強調，黨主席選舉攸關國民黨的前途、兩岸關係、乃至國家發展，她在訪陸期間持續關心每位參選人的政見及理念，更對黨的路線及中心思想的建立有所堅持，期盼黨主席參選人能夠透過闡述理念爭取黨員支持，替黨及國家確立正確的道路，以報先賢先烈在創黨之初的一腔報國之忱。

洪秀柱 國民黨

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