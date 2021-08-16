不跟藍委政院抗議去挺朱 鄭麗文：有到，看五十肩先走

國民黨立院黨團今天到行政院外抗議院長蘇貞昌與民進黨立委黑箱討論五倍券，不過同樣是黨團成員的鄭麗文卻現身國民黨前主席朱立倫登記參選黨主席的現場。鄭解釋，自己早上有去，但因為預約看「五十肩」才先走。但黨團9點才集結抗議，鄭麗文不到10點就已現身挺朱。

鄭麗文表示，自己已經不是黨團幹部，「我早上有去」。對於幫朱站台是否會與同是立委的江啟臣之間感到尷尬？鄭麗文說，一點都不會，她跟江是同事，江過去扛起非常艱難的擔子，他很優秀，為來在政治上發揮一定會有更寬廣的空間。

鄭麗文說，接下來這任主席，責任非常重大，要讓國民黨2022贏、2024也一定要贏，朱立倫是黨內歷練非常完整的重要黨內領導人才，歷經非常多風浪，相信這些歷練反而會讓朱這次重新掌舵更加穩健，「朱立倫當然不讓一定要出來」。

鄭麗文強調，她一直都關心朱立倫，也一直很鼓勵他，現在對國民黨來說是關鍵的一役，未來大家對國民黨期待深，「我們一直都非常鼓勵他出來參選。今天很有代表性的將領都出席，他們對國民黨長期以來都非常的恨鐵不成鋼，所以他們站出來也是一種態度，國民黨一定要扛起這個責任。