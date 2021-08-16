選不選總統？柯文哲南投會大老：水到渠成由上天決定

台灣民眾黨為明年選戰積極在各縣市設地方黨部，其中南投縣主委由安泰長照社團法人董事長簡千翔出任，明年將派出3人爭取議員席次，也是民眾黨首次派員參與地方選舉，民眾黨主席、台北市長柯文哲昨低調到南投跑活動，並拜會醫界大老；據了解，席間對於參選總統，柯回應「水到渠成由上天決定」，並未把話說死。

民眾黨今年在南投市民族路設置南投縣黨部，對此，簡受訪曾表示，過去民眾黨被認為是「都會型政黨」，但黨內並非只著眼都會區，而是沒機會服務地方鄉親，如今各縣市地方黨部逐漸成形，不僅要服務地方，更不會缺席明年選戰。

簡千翔表示，今年就已經開始布局明年的地方選舉，南投縣除了他要角逐縣議員，至少會再推出2人爭取議員席次，分別挑戰參選第1、2、3選區議員，也不排除在推人選投入里長、代表等選舉，他也廣納理念相符、願為地方做事的人加入。

而民眾黨南投縣黨部原定成立時要邀柯文哲到場，未料因疫作罷，但他昨（15日）在幕僚陪同下到南投，行程均未對外公開，低調參加南投青商會活動，並拜會當地醫界大老汪清、鴻海創辦人郭台銘妻子曾馨瑩堂哥曾惠騰等人，簡也全程陪同。

據了解，汪清曾在席間向柯提問，是否會出來選下一屆總統；對此，柯則回覆，「水到渠成由上天決定」，與先前態度差不多，並未把話說死。

只不過，柯拜會汪清時，連同柯至少5人在室內未戴口罩，是否違反防疫規定，南投衛生局表示，現階段限定公共場域室內外須全程配戴口罩，私人空間不在規定範圍內，但仍建議，非同住親人會面交談，還是戴口罩為宜，保護自己也保護他人。