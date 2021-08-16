紅十字會籲政府協助運輸 人道快遞助海地賑災

我國友邦海地14日發生規模7.2大地震，至今已超過千人罹難。中華民國紅十字會今天呼籲政府出動包機或支持運費，協助紅十字會將熟飯、罐頭、肥皂、衛生用品、手電筒等民生必需品及帳篷、睡袋、睡墊、涼被、毛毯及口罩等防疫物資迅速送達。

中華民國紅十字會舉例表示，2013年11月，海燕颱風橫掃菲律賓中部宿霧及帛琉時，政府曾分別派遣軍機及軍艦運送NGO提供的賑濟物資，當時該會派員隨機到宿霧，請當地紅會通關提貨；了解各地社區的需求後，由當地的華僑提供交通工具，幫忙一起發送給需要的民衆。慘遭風災侵襲的帛琉，也透過總統親筆信函，希望該會提供組合屋及水塔等物資，前總統馬英九也指示海軍運輸艦協助運送。該會同仁及組裝師傅還到帛琉示範組裝組合屋，讓受災民衆能有棲身之所。

紅十字會表示，這次海地地震規模更甚於2010年的7級地震，災情持續擴大，紅十字會將持續關注，呼籲民眾運用該會人道快遞-勸募專案(衛部救字第1101361893號，勸募期間：2021/06/01-2022/05/31)捐款，並註明「海地地震」，善款將專案專用於海地賑災用途。捐款方式如下：

1.線上信用卡捐款：https://reurl.cc/KAa6ER 備註欄請註明：海地地震

2.實體ATM或銀行臨櫃匯款：008華南銀行和平分行121-20-0702388

3.支票捐款：抬頭「中華民國紅十字會」（請寄臺北市萬華區艋舺大道 303號）