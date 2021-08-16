藍批斯卡羅改歷史成綠營傳聲筒 李永得：尊重不同詮釋
國民黨考紀會引用作家楊渡文章，在臉書粉專上批評公視電視劇「斯卡羅」竄改歷史，成為綠營傳聲筒，文化部長李永得今天上午造訪嘉義新港時回應，尊重歷史的不同詮釋，表示劇中並無把李仙得當作英雄，真正的英雄是瑯嶠十八社中的頭目卓杞篤。
國民黨考紀會貼文指出，公視大戲「斯卡羅」敘述羅發號船難事件，及當時美國駐廈門領事李仙得的故事。然小說中，李仙得被奉為英雄般的主角，英勇征戰，有情有義，現實上，他卻是一個背信棄義的出賣者，出賣了原住民對他的信任與承諾，指引著日本軍隊來屠殺原住民。
國民黨考紀會表示，不知道公視是怎麼拍的，但把李仙得英雄化、美化，「那簡直是對被屠殺的原住民再次的侮辱」，而且是對被出賣的台灣人尊嚴的踐踏，批評公視成了綠營傳聲筒，認為文藝創作不能竄改歷史。
李永得說，尊重歷史有不同角度詮釋，「魁儡花」沒有把李仙德當作英雄，真正的英雄是瑯嶠十八社中的頭目卓杞篤，劇中把他塑造成英雄。
李永得表示，這個電影或陳耀昌醫師的著作中，凸顯過去國民政府時代對於原住民的忽略，他是要藉這樣的機會，來凸顯原住民很早就可以跟外國，不管列強各國，可以用外交手段解決紛爭，「是一種歷史解釋」。
李永得說，發生羅妹號事件時，美國要求清朝政府處理，清廷當時回應瑯橋十八社「非清朝所能治理範圍」，李仙德曾經有(遞交)陳情書，希望美國治理台灣，但美國當時沒有理會，所以後來才說服日本政府，日本政府接受並後了解瑯橋十八社後接受台灣，所以這個故事可以從不同角度來看。
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