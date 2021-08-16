影／就任將滿周年 陳其邁：關關難過關關過

高雄市長陳其邁就任即將滿周年，他昨晚在臉書寫到「這一年來坎坎坷坷，要防疫也要防災，打拚步伐始終堅定前進」，陳其邁今受訪談到，凡事關關難過關關過，高雄克服了疫情，接下來還有復甦、振興等挑戰，他總是惦記著怎麼讓高雄更好，市民生活能改善，沒有忘記市民託付與承諾。

台東熱氣球嘉年華前起在鹿野高台登場，台北市熊讚熱氣球首次亮相，市長柯文哲專程到台東參加開幕式，柯當時在台東受訪提及1922疫苗預約系統，酸「中央太過於讓陳其邁出頭，才會把系統搞亂掉」，對柯文哲頻將砲口對準高雄，陳其邁說，這幾天忙著勘災、防疫，這個是身為地方首長應該做的事，「我是高雄市長，我對高雄市民負責，其他縣市的問題並不是我高雄市長應該要回答的」。

去年8月15日，陳其邁在高雄市長補選勝出，施政主打「兩年拚四年」，要讓高雄加速脫胎換骨。陳其邁說，就任市長以來，心情戰戰兢兢、謙卑面對挑戰，轉眼間一年過去，昨天他到燕巢勘查因大雨受災的芭樂果園，內心非常難過，市民有困難的時候，或需要政府協助時，市府團隊會全力以赴，責無旁貸。