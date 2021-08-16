當年挺柱現在挺朱？朱立倫找陳鎮湘陪登記參選黨主席

國民黨前主席朱立倫今天在國民黨前副主席陳鎮湘上將、中央軍事院校校友會理事長季麟連上將，以及20位青年朋友陪同下登記參選黨主席。朱表示，這次他參選的六大重要目標，就是「贏選舉、強領導、連國際、通兩岸、重青年、改黨務」。

朱立倫的六大目標，包括贏得2022選舉、2024重返執政；強化領導，彙整所有的力量讓國民黨能夠團結、更有戰力；能夠得到國際的尊重，連結世界各國；扮演兩岸關係最重要的角色，穩定、和平的力量，重新能夠連結兩岸，恢復交流平台；年輕人是國家的希望、黨的希望，要重視年輕朋友；黨務改革在大家帶領之下不斷精進，匯整社會資源讓國民黨能夠更好。

朱立倫表示，近日他到基層拜訪，發現大家都很憂心、很焦慮，希望國民黨要強一點，要站起來，不能再軟，這是黨員同志共同的心聲；唯有國民黨更強，才能贏得2022的選舉，才能重返執政，才能團結縣市議會跟黨團，得到國際尊重，連接兩岸重啟交流平台，吸引更多年輕朋友加入國民黨，為社會來服務，改造國民黨和黨務。

朱立倫說，要讓國民黨更強，關鍵重點就領導力，國民黨需要強而有力的領導，國民黨不能變成小綠、小白，國民黨就是國父孫中山、前總統蔣經國的國民黨，「我們就是正藍」。他相信國民黨會得到社會的肯定跟尊重，感謝這些青年朋友和陳鎮湘、季麟連等人陪他一起來登記。

朱立倫找來「復興聯盟」力挺，包含陳鎮湘上將、季麟連上將、退伍軍人協會副理事長劉艾迪中將、復興崗校友基金會理事長李天鐸、陸軍官校校友會北區會長李東成、國雷協會理事長革安明、陸軍官校專科班理事長羅睿達、陸軍官校專修班副理事長傅英才、陸軍專科學校前理事長陳俊生、中華民國中央軍事院校校友總會秘書長廖旭東少將、復興聯盟顧問、立委鄭麗文。此外，國民黨智庫副董事長連勝文幕僚錢震宇也陪同出席