孫大千看民進黨酷吏：台灣是回到威權時代還是軍閥時代

行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮的酷吏作風，讓部會同仁苦不堪言。前立委孫大千在臉書表示，看到民進黨的大官們一再上演暴君酷吏的戲碼，真的不禁令人懷疑，台灣是回到威權時代，還是軍閥時代？

孫大千指出，參與行政院會報的業管官員只不過是在報告中提到了一句蘇貞昌自己覺得不舒服的內容，就要震怒拔官，蘇貞昌如此伴君如伴虎的做法，一言不慎，就要官員辭職走人。蘇貞昌是以為自己在演天威難測的大明王朝嗎？

孫大千表示，在非公務時間，因為一項非緊急的事件，只不過是局長沒有立即在吳釗燮建立的Line群組回覆，吳釗燮就可以要求局長遞辭呈，這不是就最噁爛的慣老闆的標準作法。

孫大千還指出，明明是高雄市府團隊工作績效不彰，副市長林欽榮該督導的業務沒有認真落實，林欽榮居然可以公開嗆話要殺官員的頭。林欽榮是把自己當成了軍閥大帥嗎？下一次難道要把人家拖出去斃了。