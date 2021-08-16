陳時中說3+11不是破口 江啟臣批不要臉：立刻下台負責

中央流行疫情指揮官陳時中強調3+11不是破口，導致民怨激憤。國民黨主席江啟臣在臉書直指這個回答「不要臉」，3+11就是破口；如果3+11不是破口，那陳時中自己本身就是最大的防疫破口，「陳時中必須下台，而且是立刻下台負責！」

江啟臣表示，從4月底到現在，全台灣因為一個錯誤的3+11政策，有超過15000人染疫、821人死亡，民眾依舊膽戰心驚的過每一天生活。經過3個月疫調，大家看不見任何人為此下台負責，反而聽見一個不要臉的答案，就是陳時中不只找不到源頭，還敢大言不慚的說，3+11不是破口。

江啟臣指出3+11就是破口的三點證明，包含防疫沒有超前部署，阻擋疫苗採購猛如虎、催討疫苗像隻病貓，以及政府極力迴避各界對高端疫苗的授權監督。

江啟臣表示，早在去年，國民黨就提出疫苗採購不足的警訊，但是陳時中卻一直告訴人民疫苗足夠，無視於這些警訊，甚至譏諷世界怎麼跟得上台灣。但疫情爆發之後，人民才發現不只疫苗採購徹頭徹尾不足、快篩量能不足、PCR檢測量能不足，緊急防疫資源要什麼幾乎沒什麼。

江啟臣說，無論是去年的採購疫苗爭議，到疫情爆發後民間團體、在野黨協助自發採購疫苗，政府卻是重重關卡、百般阻撓，把防疫當政治、把人命當數字。反觀南韓政府呢？人家卯起來催討疫苗，組團赴美要疫苗，台灣卻只能坐等乾著急。

江啟臣更表示，衛福部以不正當程序通過高端疫苗的緊急授權，審查中處處可見缺失漏洞，甚至有圖利之嫌，卻堅持授權讓民眾來施打，把民眾當白老鼠。面對國會各項監督拖拖拉拉，回應中又獨缺獨漏高端疫苗的資料，面對媒體提問，陳時中相譏記者是不健康的態度。

江啟臣說，我們有幸在人民自律的情況下，獲得一年的喘息時間，卻因為指揮官的驕傲自滿，白白浪費一年的寶貴時間。難道還要繼續放任這樣的防疫指揮官，放任防疫破口指揮防疫嗎？陳時中正是最大的防疫破口，必須立即辭職下台。

江啟臣表示，行政院今天將召集民進黨立委開會，這是一個拒絕朝野溝通的密室協商，不曉得會不會出賣人民的權益。他在此要嚴正的呼籲行政院長蘇貞昌，有種就開大門走大路，順應民意再轉個彎 。

江啟臣呼籲執政黨直接發現金，紓困又振興，國民黨絕對不接受「密室協商」，強迫人民接受政府錯誤的決定，出賣人民的權益。