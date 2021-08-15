柯P砲口頻對準陳其邁 趙天麟酸：開始選總統行程？

台東熱氣球嘉年華昨起在鹿野高台登場，台北市熊讚熱氣球首次亮相，市長柯文哲專程到台東參加開幕式，柯昨在台東受訪提及1922疫苗預約系統，酸「中央太過於讓陳其邁出頭，才會把系統搞亂掉」，高雄市政府回應，其邁市長沒時間去搭熱氣球升空，更無暇回應政治口水。民進黨高雄市黨部主委趙天麟今幫忙還擊，指全台灣縣市長鎮守崗位防疫防災，只有柯文哲例外，「放著全民仍憂心的台北市疫情不管，開始選總統行程？」

防疫期間，柯文哲、陳其邁頻頻隔空交戰，兩位醫師出身的市長，攻防火花愈來愈多。趙天麟今天發文批柯文哲，有暇跑到台東坐熱氣球、對陳其邁吐政治口水，這麼喜歡比較，那高雄市政府決定第二劑疫苗仍會提供老人家造冊通知施打的服務，柯市府要不要跟進呢？

對柯文著昨天暗酸「中央太過於讓陳其邁出頭，才會把系統搞亂掉」，北市府解釋「柯市長意思是資訊不一致，才讓疫苗預約變得更混亂」。對此，高雄市政府表示，關於疫苗作業，跟其他縣市都一樣，沒有資訊不一致的問題，高雄只是更用心、更貼心，做好規畫服務長輩，「做好不難，就看願不願意做」。