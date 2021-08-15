柯P砲口頻對準陳其邁 趙天麟酸：開始選總統行程？

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
8月間連日大雨重創高雄山區，高雄市長陳其邁（中）馬不停蹄勘災。圖／高雄市政府提供
8月間連日大雨重創高雄山區，高雄市長陳其邁（中）馬不停蹄勘災。圖／高雄市政府提供

台東熱氣球嘉年華昨起在鹿野高台登場，台北市熊讚熱氣球首次亮相，市長柯文哲專程到台東參加開幕式，柯昨在台東受訪提及1922疫苗預約系統，酸「中央太過於讓陳其邁出頭，才會把系統搞亂掉」，高雄市政府回應，其邁市長沒時間去搭熱氣球升空，更無暇回應政治口水。民進黨高雄市黨部主委趙天麟今幫忙還擊，指全台灣縣市長鎮守崗位防疫防災，只有柯文哲例外，「放著全民仍憂心的台北市疫情不管，開始選總統行程？」

防疫期間，柯文哲、陳其邁頻頻隔空交戰，兩位醫師出身的市長，攻防火花愈來愈多。趙天麟今天發文批柯文哲，有暇跑到台東坐熱氣球、對陳其邁吐政治口水，這麼喜歡比較，那高雄市政府決定第二劑疫苗仍會提供老人家造冊通知施打的服務，柯市府要不要跟進呢？

對柯文著昨天暗酸「中央太過於讓陳其邁出頭，才會把系統搞亂掉」，北市府解釋「柯市長意思是資訊不一致，才讓疫苗預約變得更混亂」。對此，高雄市政府表示，關於疫苗作業，跟其他縣市都一樣，沒有資訊不一致的問題，高雄只是更用心、更貼心，做好規畫服務長輩，「做好不難，就看願不願意做」。

陳其邁今天到燕巢區視察芭樂等豪雨災損，晚間在臉書感性發文說「我會用盡力氣為高雄打拚！」他說，這是一年前開票後，對市民的承諾，雖然這一年來坎坎坷坷，既要防疫也要防災，但打拚步伐始終堅定前進，和市民同心同命，過去一年如此，未來每一年更要緊緊依靠。

8月間連日大雨重創高雄山區，高雄市長陳其邁（中）馬不停蹄勘災。圖／高雄市政府提供
8月間連日大雨重創高雄山區，高雄市長陳其邁（中）馬不停蹄勘災。圖／高雄市政府提供

陳其邁 熱氣球嘉年華 疫苗

延伸閱讀

桃源區代表謝宜真落水4天 陳其邁指示全力搜救

柯P指預約系統太讓陳其邁出頭才亂 高市府說話了

柯文哲批陳其邁 北市府：資訊不一致讓疫苗預約混亂

行政院擴大1千元免付對象 陳其邁跟進說「樂觀其成」

相關新聞

楊蕙如指柯文哲視訊「麟洋配」沒通知 北市府：不明究裡散布仇恨

卡神楊蕙如今天在臉書說，她知道太多內幕，很困擾，不吐不快。指「麟洋配」悠遊卡授權加宣傳僅抽成10%，甚至市長柯文哲那天直...

取暖 解圍 拓粉 政治人物粉專的心機

社群盛行，許多政治人物粉絲專頁成互相取暖之地，每當有人貼出訊息，下方總會出現同黨縣市長、民代留言呼應，彼此隔空互捧、取暖、套交情，企圖形成氣勢與風向，也常成為媒體取材話題，藍綠皆然。有民代直言，剛開始相互讚美有點難為情，也怕被酸拍馬屁，但有機會彼此拉抬，往往利大於弊。學者提醒，要觀察氛圍及彼此關係才不會流於矯情，同一組人馬過度自嗨，閱聽眾也容易看膩，邊際效益恐遞減。

柯P砲口頻對準陳其邁 趙天麟酸：開始選總統行程？

台東熱氣球嘉年華昨起在鹿野高台登場，台北市熊讚熱氣球首次亮相，市長柯文哲專程到台東參加開幕式，柯昨在台東受訪提及1922...

大老夾在朱江之間「左右為難」 台中紅黑餐會表態挺江

國民黨主席之爭，台中市政壇要角都與朱立倫保持友好，但台中子弟江啟臣是現任主席，尋求連任，讓大老左右為難。國民黨籍台中市議...

卓伯源參選國民黨主席 宣言要當專職黨主席「不選總統與立委」

彰化縣前縣長卓伯源參選國民黨主席，他今天趕到國民黨台中市黨代表餐會，他強調「絕不會參選2024總統以及立委」以他過去的從...

台中地方紅黑派聯名挺江啟臣？ 主委：台中人不能輸

台中市議會議長張清照丶副議長顏莉敏聯名辦國民黨黨代表餐敍，且只邀黨主席江啟臣到場，被解讀地方紅黑派系「挺江」大會，傳剛辭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。