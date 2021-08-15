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楊蕙如指柯文哲視訊「麟洋配」沒通知 北市府：不明究裡散布仇恨

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲（左）日前與奧運羽球男雙金牌選手王齊麟與李洋視訊連線，王齊麟將過程貼上臉書，竟遭到大批綠粉出征。圖╱摘自王齊麟臉書
台北市長柯文哲（左）日前與奧運羽球男雙金牌選手王齊麟與李洋視訊連線，王齊麟將過程貼上臉書，竟遭到大批綠粉出征。圖╱摘自王齊麟臉書

卡神楊蕙如今天在臉書說，她知道太多內幕，很困擾，不吐不快。指「麟洋配」悠遊卡授權加宣傳僅抽成10%，甚至市長柯文哲那天直播，打電話給王齊麟前，根本完全沒事先通知。北市府發言人陳智菡稍早則在臉書反嗆，楊蕙如女士可能網軍當久了，以為躲在鍵盤後講話都可以不用負責。「自以為什麼鄉民正義，不過是不明究裡的在散布仇恨的種子。」

陳智菡說，柯文哲是用視訊方式致電為選手鼓勵打氣，根本不是直播，兩者的差別，閣下在網路上混這麼久，想必不會不知道。

陳智菡提到，北市府事前當然有知會，並取得兩位選手的同意，視訊後柯市長也沒有發文，當天是選手覺得有趣，詢問是否有拍攝照片並主動po出。意外引來大批蟑螂攻擊，北市府也對兩位選手感到不好意思，決定不辯駁，是不希望再有任何政治紛擾造成兩位選手的困擾。

陳智菡說，選手與經紀人長期互相信任、照顧的關係，也不如楊女士所說的那樣，在麟洋配還未成名，沒拿下奧運金牌前，他們的經紀人就到處為兩位選手找尋各種機會，不問回報，同心為選手的未來與羽球產業尋求更好的發展。

陳智菡說，經紀人與選手之間的革命情感，未必如楊女士所想像的一切以利出發、唯利是圖。陳智菡說，「我知道，這對拿錢辦事的人來說很難理解，但不管妳多會腦補自以為知道什麼內幕，事實就是如此。」

卡神楊蕙如今天在臉書說，她知道太多內幕，不吐不快。北市府發言人陳智菡則在臉書反嗆，楊蕙如女士可能網軍當久了，以為躲在鍵盤後講話都可以不用負責。圖／北市府提供
卡神楊蕙如今天在臉書說，她知道太多內幕，不吐不快。北市府發言人陳智菡則在臉書反嗆，楊蕙如女士可能網軍當久了，以為躲在鍵盤後講話都可以不用負責。圖／北市府提供

陳智菡 柯文哲 楊蕙如

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