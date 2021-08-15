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大老夾在朱江之間「左右為難」 台中紅黑餐會表態挺江
國民黨主席之爭，台中市政壇要角都與朱立倫保持友好，但台中子弟江啟臣是現任主席，尋求連任，讓大老左右為難。國民黨籍台中市議會正丶副議長聯名辦黨代表餐敍，等於是公開表態「挺江」讓江陣營吃下定心丸。
國民黨前主席朱立倫，日前由前花蓮縣長、無黨籍立委傅崐萁安排到台中市與黨代表餐會，政壇指朱立倫是來勢洶洶「拔樁」，引起地方挺江勢力緊張，安排今天這場黨代表餐會，並由正副議長聯名，凸顯紅黑力挺江啟臣。
朱立倫與台中政壇要角關係密切，加上花蓮縣前縣長丶立委傅崐萁穿針引線，黑派顏清標丶紅派張清堂都與傅有挺韓國瑜的革命情感，在這一場黨主席戰爭，夾在江啟臣與朱立倫之間「左右為難」一邊是友情丶一邊是地方親情。
不過權衡輕重，政壇人士表示「台中人挺台中人」符合人情義理，尤其江啟臣是台中子弟「反正以後誰選總統就支持誰」，目前為止，紅黑都公開挺江，公開宣示保衛主席故鄉。
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