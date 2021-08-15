台中地方紅黑派聯名挺江啟臣？ 主委：台中人不能輸

台中市議會議長張清照丶副議長顏莉敏聯名辦國民黨黨代表餐敍，且只邀黨主席江啟臣到場，被解讀地方紅黑派系「挺江」大會，傳剛辭去黨副秘書長的顏寛恒將陪江啟臣登記，江表示「到時候分曉！」

國民黨黨主席選舉9月25日投票，黨籍議員是當然黨代表，正副議長領銜並邀請江啟臣與會，市黨部主委林敏霖應邀出席。

台中市黨主席江啟臣的故鄉，正副議長舉辦這場餐會，大有挺江意味，對江啟臣來說意義非凡，前台中縣議長丶市黨部主委林敏霖説「台中不能輸」「台中人要挺台中人」。

副議長顏莉敏是前立委顏寬恒的妹妹，顏寬恒在茱莉倫宣布參選以後隔兩天辭去黨副秘書長，引發反江「跳船」説，不過顏寛恒也公開表示「支持江啟臣」，顏莉敏今與張清照聯名辦黨代表餐敍，邀江啟臣出席，呼應「顏家挺江」的説法。

國民黨32位黨籍市議員，包括黨團幹部陳政顯、吳瓊華、黃健豪等人都到場，近20市議員出席。

外界傳出大老「勸退」江啟臣，勸江「華麗轉身」。江啟臣説，勸退是傳統的宮廷法，國民黨需要一個良性及正面的競爭，他要落實黨內民主，由黨員來做主。

江啟臣表示，任何選舉都是尋求各方甚至每位黨員支持，由黨員來決定黨的未來，要尋求支持的對象是「每一位黨員」。

至於顏寬恒是否會陪同登記，江啟臣說，登記當天就會知道。他強調，陪同他登記的人到時就知道，但「主角是我」丶登記是程序，代表對自己的期許。

江啟臣指出，他是現任主席，爭取連任，他更在乎下階段如何延續黨務改革工作，讓黨得到更多人民的認同及支持，這個是他參選的連任目標及重點。

彰化縣前縣長卓伯源聽到有這場餐會也隨即趕到，他說若當選黨主席，失聯的黨員不用繳黨費，歡迎回國民黨，他2024不會參選總統或立委。

卓伯源受訪時表示，民進黨執政讓全國民眾失望，讓民進黨知道地方需求，讓向下沈淪的台灣向上提昇，這是國民黨黨主席的責任，也是全黨黨員的一致希望。