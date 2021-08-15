藍黨主席談九二共識 黨內還沒擺平！
國民黨黨主席選舉，九二共識再掀話題，但黨內對「九二共識」似無共識，又如何能讓台灣人民有共識？九二共識概念的形成，至今已近30年，不要說30歲以下年輕人搞不清楚，可能4、50歲的中壯年都模模糊糊。若國民黨不針對九二共識提出明確的論述，又如何與民進黨的兩岸政策做出區隔？
細究來看，民進黨與國民黨在兩岸政策上，是完全互斥，不可能有交集。民進黨自始就很清楚定位她的兩岸政策，那就是「一邊一國」、「台灣是個主權獨立國家，現在的名稱叫中華民國」。國民黨卻腳步凌亂，拿不出一套明確主張。
黨內缺共識 人民沒感覺
民進黨從來不承認九二共識，因為九二共識的核心是「兩岸同屬一中」。由於年輕一代（或兩代）對中華文化、中國歷史的認同日趨淡薄，加上仇中效應而反中，一般人對於國民黨所堅持的九二共識，更是毫無感覺，遑論認同。
名詞紛歧 不如統一
最近國民黨主席江啟臣所提出的「憲法九二」。與朱立倫所說的捍衛中華民國憲法的九二共識，並無差異，與過去所提的憲法一中也幾無差別。所以馬英九才說，內涵都一樣。其實，國民黨最重要的是尋求內部對九二共識的共識；等內部有了共識，才能有一套新的說法，讓人民接受並認同。
九二共識不論如何改名稱或添油加醋，它的內涵都一樣，國民黨對外就必須定調，不能再各吹各的螺；需與民進黨的主張做出明確區隔，並說服年輕人其看法的優越性。
論述內容須民眾認同
九二共識不論解釋為兩岸同屬一中，或一個中國各自表述，意義仍在於，中華民國政府所在的台灣也是中國。國民黨必須明確的告知民眾。如何認識「中國」與「中華民國」的不同。就如同孫中山從事革命，不但要堅持革命理念，還要透過民報教育，啟發眾多後知後覺的人民。
此外，既然是「一中」各表，國民黨也必須讓民眾認同「各表」中的重點是中華民國，並贏得認同；要民眾認同中華民國，就離不開對中國歷史、文化與民族的認同。
面對民進黨反中的操作，國民黨如果完全無視或跟隨其「認知」，不對民眾教育與導引，只在黨內爭論自己的「九二（一中各表）」的論述，是毫無建設性意義的。
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