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要擺脫4％黨臭名 民眾黨前進淡水辦座談會凝聚向心力

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
台灣民眾黨新北黨部在淡水舉辦首場座談會，黨部主委謝立功認為疫情期間，民眾黨支持度穩定成長，成為年輕人投票的新選項。圖／民眾黨提供
台灣民眾黨新北黨部在淡水舉辦首場座談會，黨部主委謝立功認為疫情期間，民眾黨支持度穩定成長，成為年輕人投票的新選項。圖／民眾黨提供

台灣民眾黨今年3月成立新北黨部，並在昨天完成首站座談會，黨部主委謝立功表示，被戲稱4％黨已經是去年的事，今年受疫情關係，民眾黨聲量在穩定進步，黨主席柯文哲是當中重要人物，希望藉由各地方座談會，聽聽大家意見，往未來共同目標努力。

民眾黨去年在高雄市長補選時慘敗，被網友笑稱「4％黨」，不過謝立功認為，這幾個月透過黨主席柯文哲在防疫上的醫學專業，有讓大家看到成績，防疫期間黨的支持度在穩定成長。

自3月21日成立新北黨部以來，民眾黨陸續辦過捐血、園遊會、線上講座等各項活動，希望讓地方民眾認識，並在昨天選定淡水、三芝、石門區黨員主持首場座談會。

謝立功表示，以前大家還看不到民眾黨，才希望有個實體據點讓大雞有空走走，淡水雖距離在板橋的黨部有段距離，但透過各地舉辦座談會，彼此交換意見，了解大家加入民眾黨的動機跟用意。

謝立功說，有些人想得遠會關心國家發展，有些人則是希望未來更好，這都是民眾黨共同努力目標。他表示，以前年輕選票都在民進黨，現在民眾黨聲量上來，帶給台灣不一樣的成績，民眾黨有別於傳統，象徵白色力量，不受汙染、不受貪汙所影響。

台灣民眾黨 謝立功 淡水

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