快訊

神學士民兵勢如破竹 和阿富汗政府談判要求「和平投降」

北市增1例確診 萬華區40多歲女性感染源不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麟洋配悠遊卡只抽成10％ 楊蕙如喊超瞎：摸良心合理嗎？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
卡神楊蕙如今天在臉書爆料，麟洋配悠遊卡授權，竟沒有保底，甚至抽成一人只有5%，還要授權肖像幫宣傳。」圖／悠遊卡公司提供
卡神楊蕙如今天在臉書爆料，麟洋配悠遊卡授權，竟沒有保底，甚至抽成一人只有5%，還要授權肖像幫宣傳。」圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡公司搶搭東奧熱潮，推出羽球男雙「麟洋配」悠遊卡紀念套卡，先前因卡片樣式引發熱議，不過卡神楊蕙如今天又在臉書爆料，楊蕙如說，麟洋配的經紀公司很瞎，談了一個悠遊卡授權，竟沒有保底，甚至抽成多少？楊說，「10%！對！你沒看錯，一人只有5%還要授權肖像幫宣傳。」

悠遊卡公司日前表示，麟洋奧運照涉及奧運版權及著作權等較複雜，目前發行的卡片照片是由麟洋的經紀公司提供，與麟洋的合作非採代言模式，而是以銷售量抽成。不過楊蕙如今天爆料，麟洋悠遊卡的授權加宣傳竟沒有保底，甚至授權幫宣傳也僅抽成10%。

楊蕙如說，基本上運動授權10%不算很低行情，但通常這就是純授權不含宣傳價格。以麟洋配現在的支持度和熱度，配合宣傳廣告代言，談到50%、甚至全拿，也都不是不可能。楊蕙如也問悠遊卡公司、經紀公司、或中間過水抽成賺大啪數的仲介公司，「摸摸良心你們覺得這樣的趴數合理嗎？」

甚至楊蕙如今天也踢爆，柯文哲那天直播，打電話給王齊麟之前，根本完全沒事先通知，楊說，王齊麟是一個非常有禮貌的人，收到台北市長的來電要直播根本不知道怎麼拒絕，但「一堆人事後跑去酸、去罵選手，我實在看不下去。」「真的覺得有禮貌的好選手真的很可憐，也實在佩服他們的EQ和教養真的太好。」

另外，楊蕙如也提到，一卡通或其支持者也不要「龜笑鱉無尾」，如果有誠意，就不要出那種擦邊球蹭人商品，直接現金掏出來簽麟洋好好出授權商品不會喔？給50%或是100%授權金簽下去啊！楊說「我都教得這麼白了，還不去談授權那就沒救了。」

悠遊卡公司先前亮相「麟洋配」悠遊卡樣式時，因負評不斷、被質疑「太醜」，悠遊卡公司緊急在開放預購前跟換樣式。不過楊蕙如今天再度爆料，麟洋配的悠遊卡授權，竟沒有保底，授權肖像幫宣傳竟只有抽成10%，一人只有5%。

楊蕙如今天在臉書說，有時候知道太多內幕，也是很困擾，不吐不快。

楊蕙如說，王齊麟和李洋真的是兩個很厚道的年輕人。甚至這次奧運得金牌回來，一堆無良商人蹭熱度推了壓線相關商品，各種吃豆腐消費麟洋配，沒有半個有付授權金的。

楊蕙如表示，就讓他們(麟洋配)好好享受金牌，讓他們早到開心回到球場上，別再讓這些事干擾他們的表現吧！至於設計好的授權商品？就她打聽到的，應該很快就會有了吧，來自他們多年的贊助商。大家可以到時候再來支持！

楊蕙如 悠遊卡 奧運

延伸閱讀

「現在就不想打高端」楊蕙如：神經病高端仔不要惹毛我

麟洋配悠遊卡緊急變更設計 王齊麟解釋「喜帖版」緣由

相關新聞

麟洋配悠遊卡只抽成10％ 楊蕙如喊超瞎：摸良心合理嗎？

悠遊卡公司搶搭東奧熱潮，推出羽球男雙「麟洋配」悠遊卡紀念套卡，先前因卡片樣式引發熱議，不過卡神楊蕙如今天又在臉書爆料，楊...

要擺脫4％黨臭名 民眾黨前進淡水辦座談會凝聚向心力

台灣民眾黨今年3月成立新北黨部，並在昨天完成首站座談會，黨部主委謝立功表示，被戲稱4％黨已經是去年的事，今年受疫情關係，...

【重磅快評】「麟洋」與柯P視訊被出征 奧運精神算什麼

奪下我國首面奧運羽球男雙金牌「麟洋」，精湛球技搭配陽光個性，圈粉無數，沒想到王齊麟最近竟被出征了。原來他與搭檔李洋前兩天...

【怒河斷橋啟示錄／下】搶救斷橋12天沒回家 回憶出事當下「頭麻了腳也軟了」

8月13日，明霸克露橋遭大水沖斷第六天，12台怪手仍在玉穗溪口拚命挖開土石，盼能搶通道路，海豚直升機沿著荖濃溪來回繞行，一輛輛車載著國軍八軍團抵達現場搜救失蹤的高雄桃源區代表謝宜真。

江啟臣回憶去年的今天輸掉高雄 承諾連任將全面反攻

去年的今天，國民黨輸掉高雄市長補選。國民黨主席江啟臣在臉書表示，當時他在大雨中告訴支持者：「國民黨，沒有跌倒了，就坐在地...

連疫苗都好想贏韓國 國民黨發言人無奈政府整天吹國產

國內疫苗嚴重不足，對比日前韓國催美國，還讓莫德納公司道歉，台灣則是10天沒疫苗可打，國民黨發言人陳偉杰諷刺，繼體育後，連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。