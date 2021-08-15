麟洋配悠遊卡只抽成10％ 楊蕙如喊超瞎：摸良心合理嗎？

悠遊卡公司搶搭東奧熱潮，推出羽球男雙「麟洋配」悠遊卡紀念套卡，先前因卡片樣式引發熱議，不過卡神楊蕙如今天又在臉書爆料，楊蕙如說，麟洋配的經紀公司很瞎，談了一個悠遊卡授權，竟沒有保底，甚至抽成多少？楊說，「10%！對！你沒看錯，一人只有5%還要授權肖像幫宣傳。」

悠遊卡公司日前表示，麟洋奧運照涉及奧運版權及著作權等較複雜，目前發行的卡片照片是由麟洋的經紀公司提供，與麟洋的合作非採代言模式，而是以銷售量抽成。不過楊蕙如今天爆料，麟洋悠遊卡的授權加宣傳竟沒有保底，甚至授權幫宣傳也僅抽成10%。

楊蕙如說，基本上運動授權10%不算很低行情，但通常這就是純授權不含宣傳價格。以麟洋配現在的支持度和熱度，配合宣傳廣告代言，談到50%、甚至全拿，也都不是不可能。楊蕙如也問悠遊卡公司、經紀公司、或中間過水抽成賺大啪數的仲介公司，「摸摸良心你們覺得這樣的趴數合理嗎？」

甚至楊蕙如今天也踢爆，柯文哲那天直播，打電話給王齊麟之前，根本完全沒事先通知，楊說，王齊麟是一個非常有禮貌的人，收到台北市長的來電要直播根本不知道怎麼拒絕，但「一堆人事後跑去酸、去罵選手，我實在看不下去。」「真的覺得有禮貌的好選手真的很可憐，也實在佩服他們的EQ和教養真的太好。」

另外，楊蕙如也提到，一卡通或其支持者也不要「龜笑鱉無尾」，如果有誠意，就不要出那種擦邊球蹭人商品，直接現金掏出來簽麟洋好好出授權商品不會喔？給50%或是100%授權金簽下去啊！楊說「我都教得這麼白了，還不去談授權那就沒救了。」

悠遊卡公司先前亮相「麟洋配」悠遊卡樣式時，因負評不斷、被質疑「太醜」，悠遊卡公司緊急在開放預購前跟換樣式。不過楊蕙如今天再度爆料，麟洋配的悠遊卡授權，竟沒有保底，授權肖像幫宣傳竟只有抽成10%，一人只有5%。

楊蕙如今天在臉書說，有時候知道太多內幕，也是很困擾，不吐不快。

楊蕙如說，王齊麟和李洋真的是兩個很厚道的年輕人。甚至這次奧運得金牌回來，一堆無良商人蹭熱度推了壓線相關商品，各種吃豆腐消費麟洋配，沒有半個有付授權金的。

楊蕙如表示，就讓他們(麟洋配)好好享受金牌，讓他們早到開心回到球場上，別再讓這些事干擾他們的表現吧！至於設計好的授權商品？就她打聽到的，應該很快就會有了吧，來自他們多年的贊助商。大家可以到時候再來支持！