【重磅快評】「麟洋」與柯P視訊被出征 奧運精神算什麼

奪下我國首面奧運羽球男雙金牌「麟洋」，精湛球技搭配陽光個性，圈粉無數，沒想到王齊麟最近竟被出征了。原來他與搭檔李洋前兩天接獲台北市長柯文哲恭賀的視訊電話，王齊麟在臉書分享連線心情，沒想到竟遭大批網友圍剿。這些出征他的網友，過去大半個月，相信有很高比例也守著電視或網路為台灣奧運國手吶喊加油，但顯然在他們心中更在意的是顏色，成了奧運精神的最大反諷。

奧運雖已落幕一個多禮拜了，但我國選手在這次比賽的優異表現，讓國人在飽受新冠疫情與豪雨災情夾擊中，有了難得的喘息與慰藉，大家齊心為選手加油。但令人遺憾的是，在長達兩周的賽程中，也看到不少操弄仇恨語言在兩岸網路間交鋒，例如拿選手合照的遠近、選手勝負做文章，在小粉紅跟小粉綠激化的國族情結下嘲諷及挑釁的語言，都讓兩岸敵意螺旋愈發尖銳，大大抹煞了賽事的本意。

在奧運落幕後，即使是台灣的金牌選手居然也逃不過政治的魔掌。在「麟洋」獲得金牌後，蔡總統第一時間致電祝賀，而他們回台隔離期間，也接獲柯文哲的視訊連線邀請，王齊麟把過程及照片貼上臉書，並說「有點受寵若驚」。但麟洋與柯文哲並非素未謀面，去年「羽您有約」羽球公益賽開幕活動雙方就有過合作，他與李洋跟柯P一起搭配打了三對三的比賽，王齊麟稱讚柯文哲運動細胞還不錯，球都有打到。

沒想到，這篇貼文一出，立刻遭到大批綠粉蜂擁圍剿，留言砲轟「這讚我按不下去」、「這顆檳榔有毒」、「這樣我無法繼續支持你們」、更猛批柯文哲在蹭選手熱度，「很大官威，說連線就來連線」、「小心收割王」，不少綠營側翼粉專或網紅也紛紛來留言猛酸。

這讓王齊麟不得不再次留言說，無論是總統、市長或長官的祝福和接見，都很感激，大家或許有不同的政治立場和喜好，但「我們只是單純的運動員」，希望大家不要放大他們原本只是很簡單的分享。顯然王齊麟對於這篇貼文居然引發大批「柯黑」出征給嚇到了，無奈心情溢於言表。

看看這些留言圍剿的網友或是綠營側翼、網紅，在奧運期間也都熱烈支持賽事，不時播報最新戰況。然而，不論是在奧運比賽期間，網友仇恨式的語言或刻意操弄，以及最近王齊麟遭出征事件，都令人不得不感慨，台灣人關注奧運，卻無視真正的奧運精神—尊重和不歧視他人，最重要的是和平。

奧運的可貴在於超越國家、族群的藩籬，彼此放下武器與仇恨，在賽場上追求自我實現與彼此交融，只要任何遵守正常比賽規則的選手都應該受到尊重。這樣的精神不只是在賽場上，更希望藉由賽事延續到賽場外，才是這每四年登場一次的體育盛事最重要的意義所在。

然而，在這些出征王齊麟的網友及綠營側翼、網紅的心中，顯然他們支持的是有台灣選手出賽的運動，而不是真正的奧運運動精神，只有非我族類的政治顏色之分，當就連選手單純的貼文也遭到染色、圍剿，也成了這一回奧運比賽外難堪的另一章。