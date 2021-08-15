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疫情趨緩...823降級有望？ 陳時中鬆口曝下一步

蔡英文、賴清德感謝同濟會熱心抗疫 盼注入更多正能量

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

蔡英文總統及副總統賴清德今天下午分別以錄影方式為「國際同濟會台灣總會第47屆全國年會」致詞，肯定同濟會組成「台灣同濟隊」，不僅配合政府防疫措施，也在國際上協助其他國家對抗疫情，並期盼未來一起繼續努力，為社會注入更多正向的能量。

蔡總統指出，同濟會是台灣很重要的民間團體，每一位會友都是事業有成、熱心公益的好夥伴。大家常一起走入社會的各個角落，捐贈物資，奉獻熱血做愛心，也常見到同濟會捐贈的捐血車，在為民眾服務。

蔡總統說，在疫情期間，同濟會的善舉也沒有停下來。她有注意到，會友們捐贈嘉義市體溫計、口罩等物資，來增加防疫能量；還有認購梨山的水蜜桃，協助農民度過難關。有需要幫助的地方，就可以看到同濟會友的身影，真的非常感謝大家的努力和付出。

蔡總統說，現在國內疫情已經受到一定程度的控制，但國際疫情還很嚴峻，絕對不能鬆懈，政府會努力地協助大家度過難關，也會努力穩住台灣經濟，讓各行各業都能夠早日恢復正常運作。再次感謝同濟會的貢獻。大家從去年就組成「台灣同濟隊」，不僅配合政府防疫措施，也在國際上協助其他國家對抗疫情。今年在疫情挑戰下，也希望一起努力，讓台灣守住疫情，持續在國際上發光發熱。

賴清德表示，同濟會是一個「哪裡需要服務，就到哪裡服務」的國際性公益團體，台灣總會在總會長廖敏榮、歷任總會長及會友的努力之下，長期投入人力與心力，為社會大眾服務，並且連續好幾年獲得世界年會表揚為「全世界傑出區總會」，真的相當了不起。

賴清德說，感謝同濟會在疫情期間，配合地方政府捐贈許多防疫物資，贈送愛心便當，表達對第一線醫護人員的關心，「台灣因為有你們暖心的舉動，才能共同度過疫情最為嚴峻的時機。在這裡，感激之餘，我還是要提醒各位，雖然疫情已大致獲得控制，但仍然不能鬆懈，請大家持續配合政府防疫政策，讓台灣可以早日回歸正常的生活。」

賴清德說，感謝同濟會的付出，期待未來仍然可以看見會友們在社會各個角落活躍服務的身影，繼續協助許多要幫助的人，也希望會友們在參與公益活動的過程中，都能夠感受到踏實和豐收，「讓我們一起繼續努力，為社會注入更多正向的能量。」

賴清德 蔡英文 愛心

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