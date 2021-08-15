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江啟臣回憶去年的今天輸掉高雄 承諾連任將全面反攻

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
去年的今天，國民黨輸掉高雄市長補選。國民黨主席江啟臣、高雄市前市長韓國瑜、國民黨秘書長李乾龍、時任高雄市長候選人李眉蓁在前一天的造勢大會淋雨。圖／取自江啟臣臉書
去年的今天，國民黨輸掉高雄市長補選。國民黨主席江啟臣、高雄市前市長韓國瑜、國民黨秘書長李乾龍、時任高雄市長候選人李眉蓁在前一天的造勢大會淋雨。圖／取自江啟臣臉書

去年的今天，國民黨輸掉高雄市長補選。國民黨主席江啟臣在臉書表示，當時他在大雨中告訴支持者：「國民黨，沒有跌倒了，就坐在地上哭鬧的傳統！我們要立刻起身前進！」國民黨沒有失敗就拒絕改革的空間，國民黨必將再起，並用行動贏回民眾的支持。

江啟臣表示，有黨員和支持者的鼓勵，在這一年之中，國民黨共同完成了眾多艱鉅挑戰。對內調養國民黨早已贏弱衰老的組織體質，對外扮演稱職在野黨監督民進黨，持續培育青年人才。民生議題上共同推動「反萊豬」、「公投綁大選」公投，重新站穩腳步並逐漸贏回民眾的信任與支持。

江啟臣指出，根據最新的民調，指出民進黨的政黨支持度為21.8％，國民黨的政黨支持度則從6月19％，增加4.4％來到23.4％，正式超越民進黨，驗證了這一年來，國民黨的改變已走在正確道路上。在低谷中，國民黨愈發需要勇氣面對挑戰、勇於承擔，堅定踏上正確的改革道路。

江啟臣說，作為中國國民黨的黨主席，這是他責無旁貸的職責，必須讓擁有百年榮光的國民黨重新再起，推動公投正奠定了國民黨反攻的灘頭堡。他相信，這一任的工作是先頂住挑戰、調養生息，下一任將是全面反攻。

江啟臣回憶，在去年那一夜大雨中，他曾說過：「我們不怕失敗，我們更勇於反省。今天的挫折，是2022國民黨在高雄再起的養分！從今天，就從此刻開始，前進奔跑吧！國民黨，我們會用行動贏回高雄市民的支持，2022贏回高雄！」

江啟臣說，這個目標並未改變，現在並不是改革終點、2022也不是改革終點，國民黨會繼續茁壯、繼續挺進向前。現在還不到休息的時候，國民黨人繼承了革命精神，也承接了國父孫中山先生的精神，「革命尚未成功，同志仍須努力」，國民黨的改革道路才正要進入上坡階段。

國民黨 江啟臣 民進黨

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