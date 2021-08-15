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高端明預約 23日前保證60萬劑可用？ 陳時中：無法保證

24.96萬劑莫德納今抵台 陳時中：保留部份給「這類人」

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連疫苗都好想贏韓國 國民黨發言人無奈政府整天吹國產

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
國內疫苗不足，比起韓國積極派人到美國催疫苗，國民黨發言人陳偉杰認為民進黨政府只會搞大內宣，沒有真正在催疫苗。圖／亞東醫院提供
國內疫苗不足，比起韓國積極派人到美國催疫苗，國民黨發言人陳偉杰認為民進黨政府只會搞大內宣，沒有真正在催疫苗。圖／亞東醫院提供

國內疫苗嚴重不足，對比日前韓國催美國，還讓莫德納公司道歉，台灣則是10天沒疫苗可打，國民黨發言人陳偉杰諷刺，繼體育後，連疫苗都要好想贏韓國。他強調，人家派人去催疫苗，民進黨卻整天吹高端疫苗，甚至搞飢餓行銷，是否為強推而不去催國際疫苗。

陳偉杰指出，既然已公告第6輪只打高端，就別再說沒辦法把握高端數量這種鬼話，目前有意願不過100多萬人，如果連這些數量都沒把握，還有什麼資格行銷到國際上，還是民進黨政府連高端都要對台灣民眾搞飢餓行銷？

比起韓國總統文在寅親自到美國取得莫德納代工，甚至組隊赴美催疫苗，陳偉杰認為，在台灣，每天只見下午陳時中練肖話，繼跆拳道、棒球之後，連催疫苗都要好想贏韓國。

陳偉杰表示，全世界確實都缺疫苗，但各國花心力在催疫苗，只會民進黨政府僅在媒體面前會催國際疫苗、吹高端疫苗，實在讓人心寒。

高端疫苗 民進黨

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