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爆柯最不喜歡這種人 陳佩琪嗆時中只有金句：結論呢？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
陳佩琪(右)今天在臉書貼文，表示柯文哲(左)曾跟她說，「最不喜歡一種人，就是位居主管高位，眼下只著重應付當下，而非真心想解決問題，開記者會只要幾句金句就好。」圖／本報資料照片
陳佩琪(右)今天在臉書貼文，表示柯文哲(左)曾跟她說，「最不喜歡一種人，就是位居主管高位，眼下只著重應付當下，而非真心想解決問題，開記者會只要幾句金句就好。」圖／本報資料照片

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書貼文，表示柯文哲曾跟她說，「最不喜歡一種人，就是位居主管高位，眼下只著重應付當下，而非真心想解決問題，開記者會只要幾句金句就好。」陳佩琪也嗆陳時中，記者會只要幾句金句，記者就此打住，所以結論？

陳佩琪說，當媒體問「台灣疫苗夠？什麼時候進來？」陳時中回，「啊！台灣是有點缺啦，都有在努力啦，不會有人比我更常夢到疫苗啦！」媒體問，「要學別人去總部催貨嗎？」陳時中回，「那看有沒有效再說嘛！」陳佩琪說，所以結論？就像醫院開會一樣，把案號留下來， 下次會議追辦嗎？

陳佩琪說，台灣防疫原則和疫苗上架標準也是隨時在變，想必大家見怪不怪，當有人質疑陳時中，就說「時空背景不同」、「今非昔比」就行了；若再追問，就說「沒有會議記錄」、或說「我負責...」；甚至更文青一點，「一切責難到我為止....」，接著拿幾張紙板比畫一番，就什麼責都不用負了，也就過關了。

陳佩琪說，有人吹捧指台灣是全球唯一防疫防揮官，可以讓人問到飽的地方， 陳佩琪酸，「也是啦，博得如此美名，實屬不易，但要實際回答和解決問題」。

陳佩琪說，像上次有記者問高端封籤批號不連續的疑慮，這記者真的有做足功課，問到核心了，還會用追辦的精神去追問，是她看過記者會，最有水準的問題了。

陳佩琪也質疑，國產疫苗要開始預約，有醫生或社會知名人士會說，別挑疫苗了，「輪到你就去打，哈，大家仔細看，這些人通常都打過其他疫苗了」，要是質疑為何不打高端？這些人會回，「我也是有什麼就打什麼啊，但輪到我時，只有外國進口的疫苗啊，所以我就先打了」。

陳佩琪說，「看清楚了，這些人只是沒說，輪到你就去打，但現在就只有一種疫苗可以選擇…。」

陳佩琪說，台灣是民主國家，每個人有表達意見和選擇疫苗的權力，別再把攸關自己健康的疫苗選擇權，扣上大帽子了。

她提到，「台灣人都支持國產疫苗，但我們支持有國際認證且做完三期(或期中)的國產疫苗；支持國產疫苗，不代表我們支持國產疫苗可以不經符合科學程序而上架」，除非現在疫情已失控，人民死傷無數，且沒有任何國際認證疫苗的存在下。

疫苗 陳佩琪 陳時中

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