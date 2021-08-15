海地強震釀重大傷亡 我政府捐50萬美元賑災

我國友邦海地14日發生芮氏規模7.2強烈地震，截至目前已造成300餘人死亡、逾千人受傷及數百棟建築物損毀。外交部今天表示，我國政府第一時間已由駐海地大使古文劍向總理昂利表達慰問之意。

外交部指出，部長吳釗燮及次長俞大㵢於台北時間15日上午，分別與海地外長喬塞德及海地駐台臨時代辦公使維克多漢電話通聯，表達我國政府及人民關心及休戚與共、協助海地賑災的意願。海方感謝我國政府與人民對海國的關懷，以及與海國共同度過艱難時刻的情誼。

外交部表示，依據海地內政部公布資訊，災區眾多房屋倒塌或受損、多處道路中斷，且傷亡及災損不斷增加，我國政府基於人道關懷及台海深厚邦誼，決定捐贈50萬美元協助賑災，並請駐海地大使館繼續聯繫海國政府，海地政府一旦向我國提出需求，在條件許可下，我國內政部所屬搜救大隊已經備妥待命，可隨時前往協助。

外交部表示，目前我國旅居海國的台商及僑胞均人身平安，我國駐海地大使館已提醒國人隨時與駐館及外交部保持聯繫。

外交部表示，海地是我國在加勒比海地區的重要友邦，兩國建交65年，關係密切友好。面對友邦遭逢天然災害，外交部將持續密切注意情勢發展，與我國台商及僑胞保持聯絡，並隨時提供必要協助。