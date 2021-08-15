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孫大千：蔡英文擔任高端代言人 民進黨當推銷員

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千表示，國民黨支持符合國際標準的疫苗的立場從未改變。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千表示，國民黨支持符合國際標準的疫苗的立場從未改變。圖／取自孫大千臉書

前立委孫大千在臉書上表示，看到由蔡英文總統出面掛保證，擔任高端疫苗的代言人，加上由野百合世代集體一起敲邊鼓，擔任高端疫苗的推銷員，令人不禁懷疑，難道民進黨已經成為了高端疫苗的總代理經銷商了嗎？

孫大千說，台灣疫苗廠商並不只有高端一家，民進黨為什麼獨厚高端疫苗，卻把努力在進行第三期試驗的聯亞疫苗當成是空氣？支持台灣疫苗的前提是支持具備有效性和安全性的疫苗，野百合世代為什麼要硬逼著台灣人民去接受一支連生產良率和保護力都搞不清楚的疫苗。

孫大千說，國民黨支持政府協助本土疫苗廠商的研發工作，是希望能夠為了保障台灣人民的健康安全，生產出一支符合國際標準的疫苗，而不是經由降低標準和黑箱審查所放水護航出來的一支連國際認證都沒有的疫苗。國民黨的態度什麼時候改變過？

高端疫苗 孫大千 台灣人

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