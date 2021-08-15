一洗跳船潮質疑 江啟臣後天由顏寬恒陪同登記選黨主席

國民黨主席選舉起跑，爭取連任的現任主席江啟臣預計後天（17日）上午10時，由一路提攜江的台中市前市長胡志強，與月初甫請辭黨副秘書長的「兄弟」、前立委顏寬恒陪同完成登記，正式投入選戰。登記當天，江也將宣布發言人團成員。

由於江啟臣對手、國民黨前主席朱立倫3日宣布參選後，顏寬恒4日就宣布請辭黨副秘書長，引爆江黨務核心，包含副秘書長李彥秀與柯志恩跳船「中立」潮，重創江陣營士氣，顏後天陪同江登記，也有一洗外界質疑意義。

江啟臣登記當天的會後記者會，將由未來競選辦公室發言人團負責人、黨文傳會副主委鄭照新主持，記者會上也將公布1年5個月以來的政績影片，搶打政績牌爭取支持。登記造勢活動最後，也將介紹發言人團成員，正式宣布選戰起跑。

此外，江啟臣登記當天，除有胡志強與顏寬恒陪同外，也將動員黨內青年相挺，宣示青年世代繼續當家意義。

因應江啟臣17日將正式登記投入主席連任選戰，未來將轉進至競選辦公室的江黨務核心幕僚，包含江本人，也會從當天開始請假，兌現黨務中立承諾。

只不過後天登記陪江啟臣登記的胡志強與顏寬恒都出身自江任立委所在的台中市，黨內人士認為，江最後兩天，應再擴大邀請，更努力證明已是全國的黨主席，而非侷限於台中市。