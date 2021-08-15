江啟臣訪美恐缺席刪Q催票與全代會 國民黨：線上參與

國民黨主席江啟臣規畫10月赴美出席美台國防工業會議，但因今年會議時間安排，江預計13日之後才會返台，隨即要依防疫規定居家檢疫14天，再自主管理7天，23日罷免台灣基進黨立委陳柏惟投票前造勢、30日全代會恐都無法出席。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，目前江啟臣訪美行程內容還待最後確定，如果成行，對於期間可能的黨務活動，一定會做相應的技術面考量與因應規畫，若無法出席全代會，就改線上參與；至於罷免陳柏惟活動，也可改為影片打氣支持。

鄭照新說，推動罷免陳柏惟的主體是刪Q總部，黨只是積極協助角色，工作重點配合宣傳跟協助動員，黨主席個人是否參與相關造勢宣傳，不是支不支持罷免活動的重點，這個模式在過去幾次罷免中已經定型。

鄭照新也提到，近幾次罷免等公民活動，都有社會各界要角透過預錄影片方式表達支持做法，江啟臣要力挺活動，為活動加溫不一定要到現場，所以實體行程安排上應不會造成太大困擾。

有黨務人士也直言，江啟臣公開催罷免陳柏惟選票，勢必引發政黨對決，但在陳所屬的台中市立委第二選區推動罷免，若最後造成政黨對決，對罷免成功也不一定有利，這些都是要綜合考量的因素。