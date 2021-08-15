聽新聞
test
0:00 / 0:00

江啟臣訪美恐缺席刪Q催票與全代會 國民黨：線上參與

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣規畫10月赴美出席美台國防工業會議。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席江啟臣規畫10月赴美出席美台國防工業會議。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席江啟臣規畫10月赴美出席美台國防工業會議，但因今年會議時間安排，江預計13日之後才會返台，隨即要依防疫規定居家檢疫14天，再自主管理7天，23日罷免台灣基進黨立委陳柏惟投票前造勢、30日全代會恐都無法出席。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，目前江啟臣訪美行程內容還待最後確定，如果成行，對於期間可能的黨務活動，一定會做相應的技術面考量與因應規畫，若無法出席全代會，就改線上參與；至於罷免陳柏惟活動，也可改為影片打氣支持。

鄭照新說，推動罷免陳柏惟的主體是刪Q總部，黨只是積極協助角色，工作重點配合宣傳跟協助動員，黨主席個人是否參與相關造勢宣傳，不是支不支持罷免活動的重點，這個模式在過去幾次罷免中已經定型。

鄭照新也提到，近幾次罷免等公民活動，都有社會各界要角透過預錄影片方式表達支持做法，江啟臣要力挺活動，為活動加溫不一定要到現場，所以實體行程安排上應不會造成太大困擾。

有黨務人士也直言，江啟臣公開催罷免陳柏惟選票，勢必引發政黨對決，但在陳所屬的台中市立委第二選區推動罷免，若最後造成政黨對決，對罷免成功也不一定有利，這些都是要綜合考量的因素。

罷免 江啟臣 陳柏惟

延伸閱讀

朱江主席選舉內戰 傳江營建「原來是西瓜」當網軍側翼

江啟臣與高屏青年黨員線上交流 可望成立「青年智庫」

誰在乎「憲法九二」 國民黨狠起來連自己都騙

江啟臣批蘇貞昌推五倍券不發現金 王定宇：國民黨在混

相關新聞

國民黨主席選戰對決白熱化 江朱陸戰打到空戰

國民黨主席選戰短兵相接，前主席朱立倫預計明天登記參選，登記前將走完全島一圈，十八日後開始第二波行程，並加強對執政監督及未...

江啟臣訪美恐缺席刪Q催票與全代會 國民黨：線上參與

國民黨主席江啟臣規畫10月赴美出席美台國防工業會議，但因今年會議時間安排，江預計13日之後才會返台，隨即要依防疫規定居家...

2022藍拚守14縣市搶北桃基竹 黨若需刺客江啟臣義不容辭

國民黨爭取重返執政，2022縣市長選戰是資格考，黨中央已陸續完成22縣市選情盤點，目標守住既有14執政縣市打底，再搶攻台...

縣市長選戰布局／綠 雙北基擬徵召 現任優先再議

若疫情風險持續降低，民進黨全國黨代表大會將在九月廿五日登場，會中通過二○二二年縣市長選舉提名辦法將是重要議程。目前黨內初...

縣市長選戰布局／藍 守住14縣市 搶攻北桃基竹

國民黨爭取重返執政，二○二二縣市長選戰是「資格考」，黨中央已陸續完成廿二縣市選情盤點，除了要守住既有十四執政縣市，再搶攻...

江啟臣：溫和領導避裂解 朱立倫：扛住壓力制衡綠

國民黨主席選戰，誰才是最強領導人？國民黨主席江啟臣表示，他在黨需要的時候站出來承擔，上任後的溫和領導，是為了避免黨內裂解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。