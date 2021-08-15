2022藍拚守14縣市搶北桃基竹 黨若需刺客江義不容辭

國民黨爭取重返執政，2022縣市長選戰是資格考，黨中央已陸續完成22縣市選情盤點，目標守住既有14執政縣市打底，再搶攻台北市、桃園市、基隆市與新竹市4縣市執政權，提名作業待主席選舉後啟動。

國民黨主席江啟臣近日也定下「光復北台、鞏固中台、深耕南台」選舉戰略，更自許要以2018年攻下的15席次縣市長為基礎，6都拚過半。至於是否成為刺客，江表示，作為黨主席，若黨有需要，當然「義不容辭」，戰士沒有選擇戰場權利。

黨務人士表示，原本明年地方九合一提名作業近日就要陸續啟動，但因黨主席選舉延後投票，考慮選後情勢可能不同，相關地方選舉提名作業選前仍會維持幕僚作業階段，但為國舉才、爭取執政機會等布局仍持續中，力求一啟動就能上線。

備戰2022縣市長選舉，國民黨初步將全國22選戰評估作業分三級：11個現任黨籍縣市長爭取連任縣市、3個連任屆滿縣市與8個需開疆闢土的非國民黨執政縣市。

黨務人士表示，目前規畫11個爭取連任縣市，原則比照2018年現任優先模式，直接徵召現任續戰。初步盤點，彰化、雲林與嘉義市因基本盤或綠營資源戰，須加強鞏固，畢竟「政績就是王道」，選戰勝負要能先反求諸己。

至於其餘11縣市，黨務人士說，持續在基層徵詢、訪才，尋找合適人選投入選戰，其中三個連任屆滿縣市，下任南投縣長，現任立委許淑華、馬文君都有實力接棒；苗栗縣與連江縣地方派系、宗親問題，黨也已著手介入整合多時。

目前非國民黨執政縣市，黨務高層點名，台北、桃園、基隆與新竹等過去藍營優勢縣市，明年都有機會拿回，提名人選能否獲得選民支持是關鍵。