朱江主席選舉內戰 傳江營建「原來是西瓜」當網軍側翼

國民黨主席選舉短兵相接，近日7月底甫成立的「原來是西瓜」臉書粉專，鎖定爭取回鍋的前主席朱立倫與朱營人士強攻。知情人士表示，該粉專由挺爭取連任的主席江啟臣友人贊助，直指臉書就是江團隊經營。

不過江啟臣陣營人士表示，贊助者橫跨藍綠白，相關指控恐誤傷無辜。朱立倫陣營是被後影武者的江營人士則喊冤，「人不是他殺的」，不排除是自走砲，直言不清楚該粉專是誰經營，更坦言該粉專的作為連他都很火大，還誤傷黨內戰將。

朱立倫昨天受訪時，則直接要求黨秘書長李乾龍禁止這樣的事情再發生，暗示自己也質疑該粉專是江營人士運作。但朱也表示，明天登記後，黨內選舉不要再黨內互打，造成親痛仇快，也形同為所屬陣營下停戰令。

據了解，朱立倫宣布參選時連番質疑江啟臣做法，引發引戰朱江內鬥反彈聲，之後參訪行程轉趨低調，除避免被拜訪者困擾，也是要避免再引戰。江啟臣陣營在回擊朱首波質疑後也收手，改訴求政績爭取獨立黨員支持，讓對立降溫。

但「原來是西瓜」臉書粉專仍接連引戰，讓挺朱立倫人士紛感不滿，提醒朱要小心相關抹黑，甚至點名江啟臣兩核心幕僚就是幕後黑手，被點名的核心幕僚之一，也被朱陣營要求查明是誰在開槍，讓該幕僚非常無奈。

知情人士說，該臉書發文批朱立倫後，還下廣告推播，下廣告者是贊助江啟臣選主席的企業家，但內容不是該企業家做的，實錘了該臉書就是江團隊打主席選舉用。該人士質疑，該臉書把朱營的派系攪和在一起，但江難道不是台中紅派少主？

隨選戰氣勢消長，黨內傳出，江啟臣拜訪地方要角時遭拒絕或刻意迴避。江營人士表示，目前江走訪基層情形正常，會面與支持是兩回事，禮貌性拜會也不會造成被拜會者困擾，邀約拜會情形還好，與所有參選人遇到狀況相距無幾。