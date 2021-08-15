「現在就不想打高端」楊蕙如：神經病高端仔不要惹毛我

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
卡神楊蕙如。本報資料照片
卡神楊蕙如。本報資料照片

「卡神」楊蕙如這陣子多次對國產疫苗議題在臉書發表看法。楊蕙如昨晚臉書再發文表示，自己不斷受到支持高端疫苗的人留言或傳訊息騷擾，請用科學數據和國際認證來說服別人支持國產疫苗，而不是情緒勒索甚至強迫。

楊蕙如說，請尊重別人的言論自由和選擇自由，「身體是我的，生命是我的，我又沒收錢護航或攻擊任何疫苗，我又沒收任何政黨或個人或公司的案子來評論疫苗，請尊重我的疫苗選擇權，不要再來騷擾我」。

楊蕙如表示，要推廣高端，應該要求第二類官員支持高端打高端，並稱自己願意第三劑以後打聯亞或高端，前提是這些疫苗拿到歐美先進國家的國際認證和三期數據，這個立場幾個月來從來沒有變過。楊說，但如果再有一些神經病高端支持者來騷擾自己，要自己馬上發表支持高端的言論的話，自己會把高端從第三劑可能清單中移除。

楊蕙如指出，「老娘吃軟不吃硬，本來已經答應支持高端但是好好溝通的朋友不再評論了，神經病高端仔最好不要再來騷擾惹毛我」。

高端疫苗 楊蕙如 情緒勒索

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