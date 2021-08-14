友邦海地發生地震 我大使館：台商僑民使館人員均安

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
規模7.2地震襲擊海地。 圖擷自推特
規模7.2地震襲擊海地。 圖擷自推特

友邦海地發生地震，外交部今天表示，我國大使館初步掌握情況回報，目前我國旅居海地台商、僑民和外交人員及眷屬都平安，大使館將持續和各界保持聯繫。

德國之聲報導，美國地質調查局指出，海地首都太子港西方近海14日發生規模7.2地震，震源深度僅10公里，美國海嘯預警系統發布海嘯警報。

外交部表示，海地當地時間14日上午8時29分，在首都太子港西部150公里處發生芮氏規模7.2、深度10公里的強烈地震，截至目前為止，已傳出傷亡及房屋倒塌等災損。

外交部表示，根據我國駐海地大使館初步掌握情況及回報，目前我國旅居海地台商、僑民及館團員眷均平安，駐館將續與台商僑民及各界保持聯繫，瞭解後續有無災損情形，並視情提供必要協助。

海地 台商 外交部

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