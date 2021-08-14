江啟臣與高屏青年黨員線上交流 可望成立「青年智庫」

國民黨青年部分區舉辦願景營活動，黨主席江啟臣今晚參加高屏青年願景營「青年夜話」線上對談，高雄市議員邱于軒、屏東縣議員黃明賢、黨代表李明璇等人應邀與年輕學員交換意見。會談中達成未來成立「青年智庫」構想，不僅是對外發聲平台，也是彙集青年黨員想法的交流平台。

國民黨青年部分區舉辦線上營隊，今晚6點至8點安排黨主席江啟臣與15位高屏青年黨員線上交換意見，邱于軒、黃明賢、李明璇分享個人參政經驗。邱于軒談她以空戰議題取勝的參政經驗，李明璇與年輕人互動心得，黃明賢則分享基層扎根的實務經驗。

邱于軒表示，青年黨員對國民黨有很多期待，有人擔心在南部沒有政治世家的背景無法從政，而且缺乏發聲平台，她建議黨中央建立成立南部地方青年智庫，適時回應時事議題，也能匯集年輕人意見。

「今天是情人節，我很感動」李明璇說，今天與談的學員年紀介於26歲至20歲之間，情人節對年輕人來說是個重要日子，看見這麼多人願意一起關心國民黨未來，令人感動。李說，有年輕學員感到疑惑，不知該把從政當正業或副業，她分享說，政治不是職業而是志業，建議年輕人先把生活顧好，有餘力才參與公共事務，但一定要有理想、別忘記初衷。