江啟臣拋兩岸4主張 張亞中：卸任前才販賣沒內涵方案

國民黨主席選舉加溫，爭取連任的主席江啟臣拋出「憲法九二」、「和平行動方案」、「兩岸前途國是論壇」與人為本兩岸關係4點兩岸關係主張。表態挑戰江的孫文學校校長張亞中今批評，江的4點主張，是空話、虛話、任期結束前的「又來了」。

張亞中認為，江啟臣的兩岸4點主張，真有不知「今夕何夕」，更有「不知所云、何不當初」感慨；兩岸關係是台灣所有政策重中之重，黨員、國人與對岸都在看，希望國民黨主席所有參選人能認真處理，別自欺欺人、貽笑大方。

張亞中表示，包括民進黨在內，沒有一個政治人物的兩岸關係主張不會不「以人為本」，難道是「以神為本」、「以動物為本」？「以人為本的兩岸關係」論述，何其空洞。

此外，張亞中說，江啟臣的「憲法九二」是指，「九二共識是以中華民國憲法為基礎的九二共識」，這對「九二共識」認識錯誤；江對九二共識，忽而主張廢除，忽而主張修改，最後弄出「憲法九二」，根本是變相不再接受「九二共識」原意。

張亞中表示，「九二共識」應是1992年兩岸的「相互理解」，其中包括「堅持一個中國」與「謀求國家統一」兩個共識，沒有共識的相互理解，即台北方面主張「一中各表」，但是北京沒有接受。

張亞中說，推動兩岸關係時，我方當然要捍衛中華民國憲法，但不是扭曲事實，也不是把憲法做為拒絕與對岸互動的藉口；如果北京也說，爾後「九二共識是以中華人民共和國憲法為基礎的九二共識」，兩岸還能對話？

張亞中也提到，江啟臣認同馬政府主張的「不統、不獨、不武」，但當時的政策建立在3個條件：一是美中關係良好，如今雙方已全面高度對抗；二是當時國民黨是執政黨，如今國民黨已在野多年；三是北京當時對國民黨有信任，如今已無。

張亞中說，江啟臣與黨前主席朱立倫相同，都認為前總統馬英九執政8年兩岸「和平」但其實馬執政期間，有的只是「外交休兵」、「軍事克制」，兩岸政治敵對狀態依然存在，馬所說的「維持現狀」也包括「維持兩岸敵對現狀」。

張亞中表示，兩岸當然需要和平，但江啟臣有「和平行動為案」？蔡英文政府會接受國民黨「國是論壇」建議？江在主席任期內為何不提出國民黨的「和平行動方案」？為何不積極促使蔡英文政府接受「兩岸前途國是論壇」？

張亞中批評，江啟臣的任期到8月18日結束，在要離開時才開始販賣完全沒有內涵的「和平方案」，鼓吹朝野召開「兩岸前途國是論壇」，這是什麼心態與格局？