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藍營猛攻鄭文燦3+11爭議 桃市府回擊：口水政客

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
對於藍營民代批評3+11決策主禍，桃園市長鄭文燦回擊是移花接木的抹黑，反批「想要趁疫打劫是很Low的行為」。圖／桃園市政府提供
對於藍營民代批評3+11決策主禍，桃園市長鄭文燦回擊是移花接木的抹黑，反批「想要趁疫打劫是很Low的行為」。圖／桃園市政府提供

航空公司機組員「3+11」檢疫政策爭議不休，國民黨籍台北市議員羅智強今天發文指桃園市長鄭文燦說謊，前立委孫大千也稱鄭是滅台三人組成員。對此，桃園市新聞處長詹賀舜反批羅、孫2人口水低廉，任意抹黑也只能證明自己沒格調。

羅智強指桃園市政府3月底曾發函中央疫情指揮中心與交通部民航局，為機組員請命，盼調整檢疫規定，現在卻改口沒有去函關切，指鄭文燦騙人；孫大千則稱衛福部長陳時中、立委范雲和鄭文燦是「滅台三人組」，砲火集中在相關個案的基因定序完全一樣，直指是同一條傳播鏈。

詹賀舜表示，羅智強提不出任何證據，卻一再造謠指市長鄭文燦是決策者，是令人不齒的口水政客。孫大千的紙上口水也無助防堵病毒。

詹賀舜強調，沒有證據、任意抹黑和趁疫打劫，只能證明自己的格調。或許他們認為他們的口水很低廉，不需要任何事實，但這與市長和市府遵守的價值完全不同。

鄭文燦 桃園 孫大千

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