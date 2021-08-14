七夕情人節 蔣萬安與兒子合體煮麻油雞幫妻子坐月子

今天是七夕情人節，妻子剛生下第二胎的國民黨立委蔣萬安也貼心與大兒子蔣得立，以妻子「大小情人」身分一起下廚烹煮「安記麻油雞」，為還在坐月子妻子補身體，感謝妻子辛苦付出。下廚過程影片中，也首度曝光蔣紐約求婚浪漫過程。

不過宣稱在家常近廚房的蔣萬安，詢問蔣得立是否平常有看爸爸在家做菜？兒子卻遲疑一下才說「對」，讓蔣萬安回虧，「唉呦，你講的有點心虛」化解尷尬。烹調過程，蔣萬安除熟練地下鍋、翻炒，還秀了一手快手檢米酒，仍展現熟練身手。

在烹調空擋，蔣萬安也與妻子隔空進行「夫妻默契大考驗」，回憶起當年向妻子求婚，特別選擇了一間老旋轉餐廳，在用餐完畢等待甜點時刻，單膝下跪、掏出戒指，餐廳內其他用餐者看到也激動鼓譟，讓太太當場感動落淚、點頭同意。

若與妻子吵架，誰會先讓步？蔣萬安毫不遲疑說，「當然是我啊！這還用講」，妻子的答案也是「99.9%是他」，成功連線。

至於妻子最讚賞蔣萬安的是哪道菜？蔣萬安說，應該是三杯雞或辣炒蛤蠣，不過妻子答案則為蛋炒飯、炒蛤仔，兩發中一。

蔣萬安表示，妻子從懷孕到生產過程，一路都非常辛苦，現在還在坐月子復原中，他一定要向太太說聲「謝謝妳、我愛妳」、「情人節快樂」。