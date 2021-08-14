快訊

規模7.2地震襲海地 房倒、漫天塵土慘況曝光

下午才送醫…詹雅雯晚間直播露面 于美人尖叫擔心到嚇哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七夕情人節 蔣萬安與兒子合體煮麻油雞幫妻子坐月子

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安與大兒子蔣得立，以妻子「大小情人」身分一起下廚烹煮「安記麻油雞」。 圖／截自蔣萬安臉書
國民黨立委蔣萬安與大兒子蔣得立，以妻子「大小情人」身分一起下廚烹煮「安記麻油雞」。 圖／截自蔣萬安臉書

今天是七夕情人節，妻子剛生下第二胎的國民黨立委蔣萬安也貼心與大兒子蔣得立，以妻子「大小情人」身分一起下廚烹煮「安記麻油雞」，為還在坐月子妻子補身體，感謝妻子辛苦付出。下廚過程影片中，也首度曝光蔣紐約求婚浪漫過程。

不過宣稱在家常近廚房的蔣萬安，詢問蔣得立是否平常有看爸爸在家做菜？兒子卻遲疑一下才說「對」，讓蔣萬安回虧，「唉呦，你講的有點心虛」化解尷尬。烹調過程，蔣萬安除熟練地下鍋、翻炒，還秀了一手快手檢米酒，仍展現熟練身手。

在烹調空擋，蔣萬安也與妻子隔空進行「夫妻默契大考驗」，回憶起當年向妻子求婚，特別選擇了一間老旋轉餐廳，在用餐完畢等待甜點時刻，單膝下跪、掏出戒指，餐廳內其他用餐者看到也激動鼓譟，讓太太當場感動落淚、點頭同意。

若與妻子吵架，誰會先讓步？蔣萬安毫不遲疑說，「當然是我啊！這還用講」，妻子的答案也是「99.9%是他」，成功連線。

至於妻子最讚賞蔣萬安的是哪道菜？蔣萬安說，應該是三杯雞或辣炒蛤蠣，不過妻子答案則為蛋炒飯、炒蛤仔，兩發中一。

蔣萬安表示，妻子從懷孕到生產過程，一路都非常辛苦，現在還在坐月子復原中，他一定要向太太說聲「謝謝妳、我愛妳」、「情人節快樂」。

蔣萬安 坐月子 下廚

延伸閱讀

蔣萬安、黃呂錦茹拋磚引玉 捐贈家扶基金會福箱物資

頻跨選區服務為布局北市？ 蔣萬安：幫助民眾是民代天職

黃呂錦茹爆蔣萬安民調 領先各黨候選人

4醫院推後遺症專責門診 蔣萬安感謝柯市長率先響應

相關新聞

藍營猛攻鄭文燦3+11爭議 桃市府回擊：口水政客

航空公司機組員「3+11」檢疫政策爭議不休，國民黨籍台北市議員羅智強今天發文指桃園市長鄭文燦說謊，前立委孫大千也稱鄭是滅...

七夕情人節 蔣萬安與兒子合體煮麻油雞幫妻子坐月子

今天是七夕情人節，妻子剛生下第二胎的國民黨立委蔣萬安也貼心與大兒子蔣得立，以妻子「大小情人」身分一起下廚烹煮「安記麻油雞...

影／朱立倫訪嘉義：民進黨強迫民眾打高端蠻橫無理無能

國民黨主席選舉起跑，新北市前市長朱立倫今下午到嘉義市府拜會市長黃敏惠，國民黨籍市議員都受邀到場；朱立倫認為民進黨疫苗政策...

【工程流標中／下】市場缺工薪資飆漲 移工呼朋引伴逃工地還坐地起價

受疫情影響，今年5月19日起外籍移工暫緩入境，全台缺工加劇，營建業者被迫提高工資搶工，許多移工看準「外面的薪資更高」，加上逃跑被抓到免收容，便呼朋引伴逃跑到營建工地當黑工，甚至坐地起價，拉高薪資。

我駐菲律賓代表處第二人確診 連續兩天出現確診者

外交部今天表示，我駐菲律賓代表處新增1名人員確診，目前暫無症狀，正在居家隔離休養；這名確診者是昨天公布的確診者的密切接觸...

國民黨關切遭誣投資陸疫苗 連勝文：不確定是否是關心

國民黨智庫副董連勝文去年提醒政府要加速採購新冠肺炎疫苗，卻遭指投資大陸疫苗公司，還投書國外媒體出口轉內銷操作，讓連興訟討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。