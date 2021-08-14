快訊

180萬人收撤離警報！日九州暴雨慘況曝光 水淹半層樓、汽車滅頂

影／朱立倫訪嘉義：民進黨強迫民眾打高端蠻橫無理無能

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
朱立倫今天下午到嘉義市政府拜訪市長黃敏惠，直言民進黨的疫苗政策蠻橫無理，國民黨應該強力監督。記者卜敏正／攝影
朱立倫今天下午到嘉義市政府拜訪市長黃敏惠，直言民進黨的疫苗政策蠻橫無理，國民黨應該強力監督。記者卜敏正／攝影

國民黨主席選舉起跑，新北市前市長朱立倫今下午到嘉義市府拜會市長黃敏惠，國民黨籍市議員都受邀到場；朱立倫認為民進黨疫苗政策蠻橫無理，這幾天又要強迫民眾打高端，國民黨要強力反擊，也要代表人民說出聲音、監督政府。

朱立倫表示，民進黨疫苗政策的處理是蠻橫丶無理、無能，民眾已經看透了，國民黨也要強化監督、代表民眾發聲，尤其這幾天民進黨已經開始要強迫民眾打高端疫苗，先釋放出已經沒有疫苗的訊息，就是要民眾打高端。

朱立倫說，國家為防疫編了這麼多預算，但現在多數疫苗都還沒有到，才來逼民眾打高端，這種做法是非常蠻橫無理，國民黨現在最重要的，就是要代表民意強力監督這個政府。

朱立倫又說，民進黨底下還有許多網軍，出征、汙衊不同意見的人，國民黨同志去找尋疫苗，就汙衊造謠他去投資大陸疫苗，結果那個是BNT疫苗、是德國的疫苗，這種惡質做法讓民眾痛心，國民黨一定要團結起來支持自己的同志。

朱立倫近日勤走中南部，拜會各地黨員、黨代表，並與地方議會黨團座談，他昨天前往台南市議會與國民黨團閉門會議，今天下午則以非公開行程，到嘉義市府拜會黃敏惠，朱到場時由副市長陳淑慧代表迎接，市議員張秀華、陳家平、傅大偉、鄭光宏、張敏琪，及立委沈智慧都低調與會。

朱立倫今天下午到嘉義市政府，拜訪市長黃敏惠等人。記者卜敏正／攝影
朱立倫今天下午到嘉義市政府，拜訪市長黃敏惠等人。記者卜敏正／攝影

高端疫苗 國民黨 朱立倫

延伸閱讀

影／五倍券政策轉彎 朱立倫：順應民意第一步

5倍券大轉彎 朱立倫：政院踏出了第一小步順應民意

朱江同賀空軍節 朱立倫：慰安婦公道與權益仍要爭取

五倍券取消千元「參與金」朱立倫：不直接發現金？

相關新聞

國民黨關切遭誣投資陸疫苗 連勝文：不確定是否是關心

國民黨智庫副董連勝文去年提醒政府要加速採購新冠肺炎疫苗，卻遭指投資大陸疫苗公司，還投書國外媒體出口轉內銷操作，讓連興訟討...

影／朱立倫訪嘉義：民進黨強迫民眾打高端蠻橫無理無能

國民黨主席選舉起跑，新北市前市長朱立倫今下午到嘉義市府拜會市長黃敏惠，國民黨籍市議員都受邀到場；朱立倫認為民進黨疫苗政策...

【工程流標中／下】市場缺工薪資飆漲 移工呼朋引伴逃工地還坐地起價

受疫情影響，今年5月19日起外籍移工暫緩入境，全台缺工加劇，營建業者被迫提高工資搶工，許多移工看準「外面的薪資更高」，加上逃跑被抓到免收容，便呼朋引伴逃跑到營建工地當黑工，甚至坐地起價，拉高薪資。

我駐菲律賓代表處第二人確診 連續兩天出現確診者

外交部今天表示，我駐菲律賓代表處新增1名人員確診，目前暫無症狀，正在居家隔離休養；這名確診者是昨天公布的確診者的密切接觸...

柯文哲批陳其邁 北市府：資訊不一致讓疫苗預約混亂

台北市長柯文哲率北市府團隊今天拜會台東縣長饒慶鈴及團隊做意見交流，席間針對中央1922疫苗預約平台系統問題，柯文哲說：「...

【工程流標中／中】不敵科技業重金搶工人 建商哀號「延遲交屋罰金吃不消」

工程界近來除飽受材料漲價之苦，缺工更是重中之重；業界形容，去年營建業缺工好比重症患者住進加護病房，今年已達「安寧病房」階段，影響所及是住宅建案恐延後半年到1年半才能交屋，衍生的違約罰金讓建商吃不消。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。