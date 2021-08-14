影／朱立倫訪嘉義：民進黨強迫民眾打高端蠻橫無理無能

國民黨主席選舉起跑，新北市前市長朱立倫今下午到嘉義市府拜會市長黃敏惠，國民黨籍市議員都受邀到場；朱立倫認為民進黨疫苗政策蠻橫無理，這幾天又要強迫民眾打高端，國民黨要強力反擊，也要代表人民說出聲音、監督政府。

朱立倫表示，民進黨疫苗政策的處理是蠻橫丶無理、無能，民眾已經看透了，國民黨也要強化監督、代表民眾發聲，尤其這幾天民進黨已經開始要強迫民眾打高端疫苗，先釋放出已經沒有疫苗的訊息，就是要民眾打高端。

朱立倫說，國家為防疫編了這麼多預算，但現在多數疫苗都還沒有到，才來逼民眾打高端，這種做法是非常蠻橫無理，國民黨現在最重要的，就是要代表民意強力監督這個政府。

朱立倫又說，民進黨底下還有許多網軍，出征、汙衊不同意見的人，國民黨同志去找尋疫苗，就汙衊造謠他去投資大陸疫苗，結果那個是BNT疫苗、是德國的疫苗，這種惡質做法讓民眾痛心，國民黨一定要團結起來支持自己的同志。