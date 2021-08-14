我駐菲律賓代表處第二人確診 連續兩天出現確診者

外交部今天表示，我駐菲律賓代表處新增1名人員確診，目前暫無症狀，正在居家隔離休養；這名確診者是昨天公布的確診者的密切接觸者，被匡列採檢後確診，也是我駐菲律賓代表處從去年6月以來第10名確診案例，且連續兩天出現確診者。

外交部表示，代表處已經依照緊急應變計畫及菲律賓政府相關規定，即刻啟動防疫標準作業程序，並且在今天上午完成辦公處所的清消作業。

外交部表示，菲律賓疫情仍然相當嚴峻，大馬尼拉地區自本月6日起至20日止實施「加強型社區隔離措施」（Enhanced Community Quarantine, ECQ）。駐處將維持分組辦公模式，領務服務則仍採預約制收件辦理。

外交部表示，在領務尚未恢復正常服務期間，如果國人有緊急需要申辦領務案件，可以簡訊聯繫駐處（緊急聯絡電話:（+63）917-819-4597），告知要辦理的領務業務項目、提供相關證明文件、當事人姓名、聯絡方式（手機號碼），駐處承辦人員將與當事人聯繫以提供必要協助。

外交部表示，持續提醒駐外各館處加強防疫作為，做好各項預防措施，並隨時與駐外各單位保持密切聯繫，掌握當地疫情發展，隨時提供必要的協助，以確保駐外人員和眷屬的健康安全。