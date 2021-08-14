國民黨關切遭誣投資陸疫苗 連勝文：不確定是否是關心

國民黨智庫副董連勝文去年提醒政府要加速採購新冠肺炎疫苗，卻遭指投資大陸疫苗公司，還投書國外媒體出口轉內銷操作，讓連興訟討公道。連今在臉書透露，報導出現後，國民黨高層即私訊該篇文章與評論，他「不確定這是否是關心我」。

連勝文說，因該篇文章出現時，黨內幾乎無人願意聲援他，所以他只能回答「欺壓我者、雖遠必誅」。連也意有所指批評，追求短期聲量、沉迷於虛幻掌聲，因為害怕噓聲而不敢堅持做對的事，這已經變成台灣某些政治人物的通病。

連勝文也提到，他去年即預測台灣今年疫苗會嚴重短缺，故要求政府盡速、增加採購獲國際認證歐美疫苗，呼籲政府擴大篩檢，並儲備足夠的醫療資源，來面對突變的疫情，資訊也提供給國民黨中央與其他單位，卻無法引起關注，令他遺憾。

連勝文表示，7月6日一個名不見經傳，可能用假名的日本人，投書日本東洋經濟周刊，誣指他投資大陸疫苗公司，並主張進口大陸製疫苗，呼籲放鬆對陸製疫苗管制是要獲取個人及家族利益，想藉此移轉，民進黨錯誤疫苗政策焦點。

連勝文說，透過律師跨海征討，該日本媒體上周表達，該篇報導「無法證實事實關係」。連認為，近年來民進黨以這種出口轉內銷手法詆毀國民黨、攻擊反對人士，他回擊這種惡劣手法，就是要讓他們知道不是每個國民黨人都可任人踐踏。