柯文哲批陳其邁 北市府：資訊不一致讓疫苗預約混亂

台北市長柯文哲率北市府團隊今天拜會台東縣長饒慶鈴及團隊做意見交流，席間針對中央1922疫苗預約平台系統問題，柯文哲說：「太過於讓陳其邁出頭，才會把系統搞亂掉」。不過，下午北市府團隊出面回應解釋：「市長的意思是資訊不一致，才讓疫苗預約變得更混亂」。

柯文哲今天率北市府團隊上午10點前往台東縣長官邸，與饒慶鈴及團隊會面，雙方針對各項產業及未來合作模式進行意見交流，席間台東市長張國洲問柯目前中央預約平台很亂，很多老人家預約有的預約不到，柯市長是醫學專家，有什麼辦法或建議呢。

柯回答說，「他也覺得奇怪，照理來說對於疫苗問題，不應該手忙腳亂，這個預約系統要上來預約時，沒有想到老人家的第2劑，這是太過於讓陳其邁出頭，才會把系統搞亂掉，這個系統問題他也頭痛」。記者下午3點半前往台東豐年機場追問柯文哲為何系統搞亂掉，會是太過於讓陳其邁出頭？他未正面回應，由北市府副市長及發言人代為回應。

台北市副市長蔡炳坤說，市長之所以會這麼說，主要是疫苗大規模接種是從6月15開始，但在這按造年齡準備要接種的時候，決定甚麼時候開始？多少疫苗？怎麼做？當時市長及市府團隊認為他們（高雄）得到的資訊，都比我們和其他縣市早，所以高雄市府可以提早規畫，讓北市府比較匆忙。