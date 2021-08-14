李登輝秘錄新書發表 李安妮讀到這段落想落淚

李登輝基金會今天舉行「李登輝秘錄」中文版新書發表會。李登輝基金會董事長李安妮表示，雖然這本書對她來說幾乎沒有任何新鮮的內容，但當她讀到父母親互動，特別是母親曾文惠在書中的片段時，都感到激動甚至有想偷偷掉眼淚。

李安妮表示，書中登載有李登輝與曾文惠互動段落，其中曾文惠隨李登輝訪日時，在日本歷史小說家司馬遼太郎墓前寫下俳句，令自己感到激動。書中也寫道，2016年7月底李登輝與曾文惠兩人與家人一起前往沖繩石垣市訪問，當時李登輝選了一條10幾萬日圓的項鍊，正要買給曾文惠，曾立刻說「這個太貴了」阻斷李登輝說話，最後選了一件3萬日圓的別針，李登輝當下笑說，「她從以前就是非常節儉的人」。

李安妮指出，自己最近才在臉書提及，天底下沒有天縱英明的人，只有眾志成城的事；恰巧李登輝在書中的序文也提及不希望被偶像化，並說「主角應該是目前活著的每一個人，絕不應是某個人憑著一己之力就能完成民主化」，兩相呼應，在在感受到自己與父親之間心靈相契之處。

李安妮也說，李登輝若要留下遺言，那將會是「台灣民主要更深化、台灣人民要更團結」，也用這句話勉勵大家。

「李登輝秘錄」作者河崎真澄受疫情影響無法親臨現場，透過預錄影片隔海表示，李登輝辭世一周年後，台灣和國際情勢與過去大大不同，顯示台灣的地緣關係越來越被國際社會重視，這都是民主先生李登輝在背後支撐的結果，也令人想到「死諸葛嚇走生仲達」這個故事；但對於誰是「仲達」，河崎真澄說，不願明確地指名。

河崎真澄指出，期盼讀者可透過該書，了解台灣的民主化有多困難，絕對不是從天上掉下來的禮物；台灣和日本是命運共同體，是無法分離的夥伴，兩國應該一起為了安全、繁榮、和平共同努力。