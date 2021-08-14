李登輝秘錄新書發表 安倍悼文：難忘和藹笑臉有力握手
前總統李登輝7月底逝世周年，日本前首相安倍晉三及防衛大臣岸信夫，分別對李登輝發表弔唁文。安倍晉三文中表示，「悼憶李前總統和藹笑臉及強而有力之握手，對台堅定不移之情愛與使命，及對日本寄予溫暖期待之言語，至今難忘」。
李登輝基金會出版的「李登輝秘錄」中文版，今天舉行新書發表會，會中也分享安倍晉三及岸信夫的弔唁文。安倍晉三弔唁文指出，「時值李前總統登輝仙逝週年，謹再次緬懷李前總統生前偉業，並申致由衷哀悼之意」。
安倍晉三另一封追思文指出，「李前總統對日台親善關係及友好增進之貢獻甚多，經常對日本抱持特殊情感，先生為台灣帶來自由、民主、人權及普世價值，並建構今日台日關係之基礎，謹表深切敬意。悼憶李前總統和藹笑臉及強而有力之握手，對台堅定不移知情愛與使命，及對日本寄予溫暖期待之言語，至今難忘。時值李前總統仙逝週年，再次緬懷遺德，由衷祈求冥福」。
岸信夫以日台經濟文化交流促進議員之會會長署名，弔唁文表示，「故前總統李登輝仙逝週年追思會，謹致上惜別之意。李前總統對日台友好關係之遺世貢獻，令人不勝感荷崇敬，為台灣盡一步發展茁壯，奠定深厚基礎，由衷獻上祝福」。
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