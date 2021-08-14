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美副國務卿和立陶宛通話 外交部：感謝堅定表達支持

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
美國副國務卿薛曼13日和立陶宛外交部長藍柏吉斯通話，面對中方施壓，美國表示和立陶宛站在一起。 美聯社
美國副國務卿薛曼13日和立陶宛外交部長藍柏吉斯通話，面對中方施壓，美國表示和立陶宛站在一起。 美聯社

中國大陸因立陶宛同意我設台灣代表處不滿召回駐利國大使，美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）13日和立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話，面對中方施壓，美國表示和立陶宛站在一起。外交部今天表示，感謝美國展現全球民主陣營領袖風範，在民主國家面對專制政體脅迫時，公開且堅定表達支持。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）13日表示，薛曼與藍柏吉斯通話，強調將強化基於北大西洋公約組織的美立雙邊關係，強化美國與歐盟在包含中國議題上的合作，以及對促進跨大西洋乃至全球的和平、繁榮、安全、民主與人權的共同承諾。

外交部表示，拜登政府自上任以來持續力挺台灣，公開支持我國與立陶宛加強關係，並關切中國對他國與台灣的無理威脅。外交部會持續推動與所有理念相近國家發展實質友好關係，增進互惠交流。

外交部表示，台灣做為全球的一股良善力量，會持續捍衛民主、法治、保障人權，不會因為外在壓力脅迫而退縮，也會在既有深厚基礎上，加強與美國緊密合作，拓展台灣的國際空間。

外交部 立陶宛 拜登

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