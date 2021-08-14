朱江同賀空軍節 朱立倫：慰安婦公道與權益仍要爭取

今天是空軍節，爭取連任的國民黨主席江啟臣與角逐回鍋的前主席朱立倫同在臉書感謝空軍戍守國家領空。江啟臣表示，雖台灣近期受疫情影響，空中戰士們依舊恪遵職守，時時刻刻，因空軍不懈付出，隨時戮力備戰，讓百姓得以繼續安心生活。

朱立倫則表示，八一四是個需要被記得，既驕傲又傷痛的日子，因為這一天既是中華民國空軍節，同時也是國際慰安婦紀念日；不只該記得歷史真相與前人犧牲奉獻，更要承繼前人努力，繼續捍衛我國領空，繼續為爭取那遲到的正義發聲。

朱立倫表示，1937年八一三淞滬會戰在上海開打後，中華民國空軍第四大隊中校大隊長高志航主動出擊、率隊迎戰，以4比0的傲人戰績殲滅來犯日機，也是中華民國空軍在空戰中對日的首勝，極大鼓舞了抗戰初期的全國民心士氣。

朱立倫說，高志航當時「身為中華民國的空軍，我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」的名言傳頌至今，二次世界大戰與對日抗戰結束後，國民政府下令訂立此日為空軍節，紀念當年英勇捍衛領空的空軍健兒。

朱立倫表示，不能忘記當年空軍先烈奮勇飛向天空、為國家抵禦外侮的犧牲，也不能忘記今日的台灣時刻面臨對岸中共軍機、軍艦繞台武力威脅。

朱立倫說，近年來，中華民國空軍升空攔截、執勤捍衛領空的壓力越來越大、戰備油料零件的耗損也越來越大，需要政府與國人的共同關注與支持，但知道有中華民國空軍在守護天空，他很安心。

江啟臣則表示，或許他無法隨著空中勇者們衝上青天、衛戍空域，但他是空軍最堅實的後盾。

朱立倫也說，今天也是國際慰安婦紀念日，不能忘記二戰期間仍被日本統治下的台灣，有無數台灣婦女被日軍以詐欺或拐賣方式帶走，被迫從事軍事性奴隸工作，身心飽受凌辱，即便回到家鄉，也成為一輩子不敢開口、揮之不去的傷痛。

朱立倫說，直到今天台灣的慰安婦阿嬤只剩下最後一人，但依然等不到日本正式道歉與賠償；這段悲慘歷史不但要重視，還要為慰安婦本人與家屬爭取公道，不管跟日本關係如何，這是人權問題，也是歷史真相大是大非，否則慰安婦「生不得安撫，死不得安息」。