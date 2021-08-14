快訊

影／嗆「槍殺陳時中」 他駕黃色野馬涉撞女騎士致重傷

男遭譏「不信你敢開槍」 砰！北市女胸口中彈未脫險

朱江同賀空軍節 朱立倫：慰安婦公道與權益仍要爭取

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

今天是空軍節，爭取連任的國民黨主席江啟臣與角逐回鍋的前主席朱立倫同在臉書感謝空軍戍守國家領空。江啟臣表示，雖台灣近期受疫情影響，空中戰士們依舊恪遵職守，時時刻刻，因空軍不懈付出，隨時戮力備戰，讓百姓得以繼續安心生活。

朱立倫則表示，八一四是個需要被記得，既驕傲又傷痛的日子，因為這一天既是中華民國空軍節，同時也是國際慰安婦紀念日；不只該記得歷史真相與前人犧牲奉獻，更要承繼前人努力，繼續捍衛我國領空，繼續為爭取那遲到的正義發聲。

朱立倫表示，1937年八一三淞滬會戰在上海開打後，中華民國空軍第四大隊中校大隊長高志航主動出擊、率隊迎戰，以4比0的傲人戰績殲滅來犯日機，也是中華民國空軍在空戰中對日的首勝，極大鼓舞了抗戰初期的全國民心士氣。

朱立倫說，高志航當時「身為中華民國的空軍，我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」的名言傳頌至今，二次世界大戰與對日抗戰結束後，國民政府下令訂立此日為空軍節，紀念當年英勇捍衛領空的空軍健兒。

朱立倫表示，不能忘記當年空軍先烈奮勇飛向天空、為國家抵禦外侮的犧牲，也不能忘記今日的台灣時刻面臨對岸中共軍機、軍艦繞台武力威脅。

朱立倫說，近年來，中華民國空軍升空攔截、執勤捍衛領空的壓力越來越大、戰備油料零件的耗損也越來越大，需要政府與國人的共同關注與支持，但知道有中華民國空軍在守護天空，他很安心。

江啟臣則表示，或許他無法隨著空中勇者們衝上青天、衛戍空域，但他是空軍最堅實的後盾。

朱立倫也說，今天也是國際慰安婦紀念日，不能忘記二戰期間仍被日本統治下的台灣，有無數台灣婦女被日軍以詐欺或拐賣方式帶走，被迫從事軍事性奴隸工作，身心飽受凌辱，即便回到家鄉，也成為一輩子不敢開口、揮之不去的傷痛。

朱立倫說，直到今天台灣的慰安婦阿嬤只剩下最後一人，但依然等不到日本正式道歉與賠償；這段悲慘歷史不但要重視，還要為慰安婦本人與家屬爭取公道，不管跟日本關係如何，這是人權問題，也是歷史真相大是大非，否則慰安婦「生不得安撫，死不得安息」。

朱立倫 慰安婦

延伸閱讀

五倍券取消千元「參與金」朱立倫：不直接發現金？

國民黨主席選戰激烈 朱立倫衝台南江啟臣攻桃園

國民黨主席選舉領表截止 韓國瑜不選動向仍受矚

3+11非破口？ 朱立倫：民進黨謊言說一千遍就是真理

相關新聞

五倍券轉彎幕後 英系立委聲明早擬好 看蘇揆「執迷不悟」才不得不發

行政院推動振興五倍券昨晚政策大轉彎，在民進黨立委幾乎一面倒呼籲直接發券，綠營縣市長發聲及蔡英文總統「微表態」下，政院不再堅持民眾要先付1000元換取五倍券，轉向全民皆可免費領券方向規畫。所謂全民皆可領，黨內推估，應會循去年三倍券模式，也就是今年內出生的新生兒也受惠，不過五倍券細節，仍待政院與下周一（16日）與立委商討後，才會拍板定案。

朱江同賀空軍節 朱立倫：慰安婦公道與權益仍要爭取

今天是空軍節，爭取連任的國民黨主席江啟臣與角逐回鍋的前主席朱立倫同在臉書感謝空軍戍守國家領空。江啟臣表示，雖台灣近期受疫...

【五問黨主席】誰是最強領導人？江啟臣：溫和為免裂解 朱立倫：要能扛壓力

國民黨主席選戰加溫中，聯合報數位版製作「五問黨主席」系列報導，針對黨主席的領導能力，朱立倫、江啟臣兩位前、現任主席如何定位自己？誰才是最強領導人？江啟臣表示，他在黨需要的時候站出來承擔，上任後的溫和領導，是為了避免黨內裂解；朱立倫則說，國民黨需要更有效的領導才能制衡民進黨，而扛得住壓力，才是領導力。

感謝政院接地氣！民眾免負擔一千 黃偉哲：市庫可省9億

台南市長黃偉哲表示，對於五倍券的部分，民眾不用再繳交一千塊，可以直接領取的部分，行政院是非常非常的能夠接地氣，而且政策符...

台大禮聘海外學者卻無法入境 官員不知道搶人才有多難？

台大最近傳出幾位從國外新聘的學者，本人和其家眷還因疫情下邊境嚴管，受限簽證問題「卡」在國外，無法入境。試問指揮中心、教育部、外交部官員，難道不明白人才是世界流動的，是要用搶的、搶時機的嗎？錯過了時機，恐怕人才掉頭就走。為什麼非得讓一名台大系所主管透過個人管道申訴，且不斷向好不容易禮聘到的學者一再拜託、道歉，就是為了留住對方。

七夕情人節 馬英九曝父母的戀愛故事

今天是七夕情人節，前總統馬英九今在臉書沒有向妻子周美青示愛，反以緬懷父親馬鶴凌與母親秦厚修一生相守，祝天下有情人終成眷屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。