感謝政院接地氣！民眾免負擔一千 黃偉哲：市庫可省9億

台南市長黃偉哲表示，對於五倍券的部分，民眾不用再繳交一千塊，可以直接領取的部分，行政院是非常非常的能夠接地氣，而且政策符合民眾的需要，要非常感謝行政院團隊，尤其蘇貞昌院長洞燭先機，能夠在第一時間就能夠做這樣的一個宣布。

黃偉哲說這是許多立委的建言而且總統跟院長會面的時候總統應該也有給予一些評估的建議，相信這是一個集體決策共同評估由蘇院長團隊最後拍板，非常感謝。

黃偉哲說，台南市本來是想說，如果中央要幫忙給付將近一半的市民朋友們的五倍券的其中一千塊的這個錢，台南市就支付另外一半，想不到很快的行政院就已經「察納雅言、廣納建議」，很快就宣布五倍券民眾的一千塊不用繳納，由中央政府全額負擔，這一點是非常非常謝謝蔡總統跟蘇院長。

因台南市之前表示要為民眾出1千元，媒體問是不是賺了9億元，黃偉哲說不是多了9億元，而是台南市庫不必花9億元。他原先的想法是中央出一半的錢了，在市庫可以負擔的範圍內，出另外一半的錢，評估以台南市185萬人，扣掉中央幫忙出80幾萬人再排富掉10萬人，台南市政府約出90萬人的一千塊，那是9億元，這部分還是勉勉強強可以湊得出來，但最後非常感謝中央的決定。

對於高雄市、屏東縣加碼1千元變成倍券做法，黃偉哲說，對台南市185萬人口的話如果加碼1千元的話就需要18億5千萬元，對市庫是一個很大的負擔，台南市會衡量自己的能力，用適合台南市的方式來做暫時不跟進。