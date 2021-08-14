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七夕情人節 馬英九曝父母的戀愛故事

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
前總統馬英九的父親馬鶴凌與母親秦厚修一生相守。圖／取自馬英九臉書
前總統馬英九的父親馬鶴凌與母親秦厚修一生相守。圖／取自馬英九臉書

今天是七夕情人節，前總統馬英九今在臉書沒有向妻子周美青示愛，反以緬懷父親馬鶴凌與母親秦厚修一生相守，祝天下有情人終成眷屬，情人節快樂。

馬英九表示，父母都是湖南人，也是大學同窗，學法政的爸爸是全校風雲人物，曾代表湖南省參加全國運動會；學統計的媽媽是有名的校園美女，熱愛運動更寫得一手好字。一次偶然的聚會，兩人相逢，一見鍾情。

馬英九說，民國33年對日抗戰最艱苦的階段，父親響應前總統蔣中正「十萬青年十萬軍」號召，決定從軍抗日，並由學生自治會在校發起從軍運動。送別會那天晚上，媽媽將兒女情長化為國家大愛，忍著眼淚跟父親許諾，「歷史上成功的男人，都是從戰場上走過來的，我等你回來。」

馬英九表示，父母大學畢業後結婚，少年夫妻10年生了5個孩子，生活並不富裕，但一路攜手共度，把5個兒女養育成人。等孩子們都長大了，爸媽難得享受兩人時光，也留下臉書這張鶼鰈情深照片，執子之手，與子偕老。

馬英九 情人節

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