唐慧琳病逝 團隊po服務背心「珍重再見」

新北市國民黨議員唐慧琳上月因胰臟癌病逝，其「唐慧琳服務團隊」昨正式落幕，唐慧琳粉絲團的小編指出，卸下這件戰鬥背心後，2年近9個月為民服務的日子，也終將告一段落。「壯志未酬」不只是議員的遺憾，團隊的同仁亦是同感未伸。

新北市議員唐慧琳2018年投入新北市議員第八選區選戰，便以第2高票當選，經營地方有成，民眾都對她的表現相當讚賞，不料唐慧琳卻在去年傳出罹癌消息，今天7月底病逝。

唐慧琳粉絲團的小編發文指出，天下無不散之筵席，僅在此感謝曾與他們共同努力、奮鬥不離不棄的鄉親父老兄弟姐妹們，謝謝大家給了「唐慧琳服務團隊」一個為民服務的機會，珍重再見。