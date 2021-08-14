唐慧琳病逝 團隊po服務背心「珍重再見」
新北市國民黨議員唐慧琳上月因胰臟癌病逝，其「唐慧琳服務團隊」昨正式落幕，唐慧琳粉絲團的小編指出，卸下這件戰鬥背心後，2年近9個月為民服務的日子，也終將告一段落。「壯志未酬」不只是議員的遺憾，團隊的同仁亦是同感未伸。
新北市議員唐慧琳2018年投入新北市議員第八選區選戰，便以第2高票當選，經營地方有成，民眾都對她的表現相當讚賞，不料唐慧琳卻在去年傳出罹癌消息，今天7月底病逝。
唐慧琳粉絲團的小編發文指出，天下無不散之筵席，僅在此感謝曾與他們共同努力、奮鬥不離不棄的鄉親父老兄弟姐妹們，謝謝大家給了「唐慧琳服務團隊」一個為民服務的機會，珍重再見。
前立委李彥秀也留言說，慧琳團隊的夥伴加油，後會有期。前立委柯志恩則說，彗琳的團隊加油，未來在不同的工作場域，一定可以再看到各位有義氣且傳承慧琳精神的表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言