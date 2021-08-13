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國人帶檳榔入境土耳其被當「毒品」遭羈押 外交部回應了

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國人帶檳榔入境土耳其遭羈押 外交部：提供必要協助

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
有台灣人因攜帶檳榔入境土耳其被捕，因為土國認定檳榔所含的檳榔鹼為毒品。 聯合報系資料照／記者卜敏正攝影
有台灣人因攜帶檳榔入境土耳其被捕，因為土國認定檳榔所含的檳榔鹼為毒品。 聯合報系資料照／記者卜敏正攝影

中國駐伊斯坦堡總領館昨天發布通知，有中國及台灣人因為攜帶檳榔入境土耳其而被捕。外交部發言人歐江安今天表示，外交部今年3月陸續接獲駐土耳其代表處回報數起國人因攜帶過量檳榔入境而遭到土國司法機關羈押案件，目前相關案件均已進入土耳其的司法程序。

中國駐伊斯坦堡總領館的通知指出，近期多名中國公民，包括台灣同胞，在乘坐不同航班入境土耳其時因攜帶檳榔被捕。根據土耳其法律，檳榔中所含檳榔鹼因具有致幻性而被認定為毒品。

歐江安表示，外交部自3月起陸續接獲駐土耳其代表處回報數起國人因攜帶過量檳榔入境土耳其，違反當地法令，而遭到土國司法機關羈押案件。駐土耳其代表處在獲知有國人疑似涉案遭到當地警政機關拘留後，立即積極與我國人取得聯繫了解情況及提供必要協助。

歐江安表示，駐處同時洽請土耳其相關單位尊重涉案國人權益並給予我國人士公平對待；土耳其方面也提供我國當事人義務辯護律師及傳譯協助。駐處也曾向土耳其主管單位申請領事探視遭押國人，目前由於新冠肺炎疫情考量，土國看守所暫時無法開放探視，目前相關案件均已進入土耳其的司法程序。

歐江安表示，外交部及駐土耳其代表處將繼續透過管道，掌握涉案國人在押情形及案件進展；外交部已指示駐處與土耳其單位持續交涉，確保案件依照人道精神及公平原則處理，並隨時提供國內相關單位、涉案國人及家屬必要的協助。

歐江安表示，外交部已公告提醒國人赴土耳其商旅切勿攜帶檳榔入境，以免觸法。

土耳其 外交部 司法

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